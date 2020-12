Une sénatrice argentine a proposé l’idée de placer Diego Maradona sur des billets de banque argentins.

C’est une proposition étonnante, mais qui fait son chemin. En effet, une sénatrice argentine a proposé lundi au congrès de faire figurer Diego Maradona sur les billets de 1000 pesos (environ 13 dollars). Peut être même une représentation de sa «main de Dieu .

Ce billet afficherait le visage de Maradona sur une face et une image de l’un de ses plus célèbres buts sur l’autre, a soutenu Norma Durango. « ’idée n’est pas seulement de rendre hommage à notre idole la plus importante, mais aussi de penser à la question économique, a-t-elle déclaré. Nous pensons que lorsque les touristes viendront ici, ils voudront emporter un ‘’Maradona’’ avec eux ajoute-t-elle.