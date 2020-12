Le Royaume-Uni a commencé à vacciner contre le coronavirus

Le Royaume-Uni a lancé sa campagne de vaccination contre la Covid-19, la première dans un pays occidenta. La première personne au monde à avoir reçu une injection de l’alliance américano-allemande Pfizer/BioNTech, en dehors des étapes de recherche, est Margaret Keenan, une femme âgée de 90 ans d’Irlande du Nord.

Une vaccination qui a lieu près d’une semaine après le feu vert donné à son déploiement dans le pays le plus endeuillé d’Europe avec près de 61.500 morts.

Les caméras de télévision ont montré la nonagénaire, en train de recevoir la piqûre, assise dans son fauteuil et échangeant paisiblement avec l’infirmière. Elle a expliqué se sentir «si privilégiée» d’obtenir cette injection à l’hôpital universitaire de Coventry, dans le centre de l’Angleterre.

La majorité de la population britannique devra toutefois attendre 2021, priorité étant donnée aux résidents et personnel des maisons de retraite, suivis ensuite par les soignants et les plus de 80 ans.

La distribution du vaccin sera «un marathon et pas un sprint», a prévenu le directeur médical du service public de santé (NHS) Stephen Powis.

Des centres de vaccination ont été mis en place à divers endroits au Royaume-Uni où les plus de 80 ans et le personnel des soins de santé peuvent se faire vacciner.

Le Royaume-Uni a été le premier pays à donner son feu vert au vaccin de Pfizer/BioNTech. L’Agence européenne du médicament devrait rendre un avis sur ce vaccin d’ici fin décembre, tandis que le Canada pourrait commencer dès la semaine prochaine à vacciner sa population.