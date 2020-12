Lukaku: «Sur ces cinq derniers mois, je fais partie du top 5 des buteurs, oui!»

Dans le dernier numéro de France Football sorti ce mardi, Romelu Lukaku a fait le point sur son début de saison. Il évoque notamment l’exigence du travail quotidien en Italie.

Avec 12 buts en 13 matches cette saison, Romelu Lukaku est dans la forme de sa vie. Habituellement discret dans les médias, il a cependant offert un long entretien à France Football. Extraits choisis.

Le top 5 mondial

«S ur ces cinq derniers mois, je fais partie du top 5 parmi les buteurs, oui Il y a peut-être des joueurs qui ont marqué plus de buts mais.…(Il réfléchit puis recompte le nombre de buts qu’il a récemment inscrits.) Non, non, top 5, c’est bon. Je n’ai pas envie de donner le classement mais je fais partie de ceux-là» explique le buteur des Diables dans le magazine français.

Difficile de lui donner tort cette fois, tant ses statistiques sont impressionnantes. Habitué aux déclarations fortes, Romelu semble cette fois en pleine possession de ses moyens.

«P arfois, il faut savoir bosser pour l’équipe, en toute humilité, sans forcément en récolter directement les fruits, notamment quand tu sens que ce n’est pas ton jour au niveau de la finition. Quant aux observateurs, je crois que tout le monde ou presque perçois désormais cette intelligence de jeu. Et ça, ça me fait vraiment super plaisir ([…] Encore une fois, que les gens soient en train de réaliser que je réfléchis lorsque je joue, que je cherche à me synchroniser avec le reste de l’équipe, c’est cool. Ici, à Milan, tout le monde a compris ça, qu’il s’agisse des supporters ou des joueurs. Je dois d’ailleurs remercier mes coéquipiers, qui ont su cerner quel type de joueur j’étais.»

Il y a une grande différence dans l’approche des matches entre ici et l’Angleterre

L’ancien attaquant de Manchester United, entre autres, a aussi tenu a rappelé la différence totale sur la manière d’aborder les matches en Série A par rapport à la Premier League. «E n Italie, la gagne passe avant tout. Il y a une grande différence dans l’approche des matches entre ici et l’Angleterre. Et sinon, je me concentre sur ce que je dois faire précisément car, là encore, les deux Championnats ne se ressemblent pas. Tactiquement, au niveau de mon positionnement et de mes mouvements, je ne dois pas me tromper. Jamais.»

Beaucoup de joueurs regardent le ballon quand ils accélèrent. Moi, je le pousse relativement loin pour pouvoir observer ce qu’il se passe autour

Cela n’a échappé à personne, le jeu de Lukaku a évolué. Souvent cantonné à certaines cases par certains observateurs, le buteur est devenu beaucoup plus complet. Dans FF, il revient aussi sur le fameux but de Chadli face au Japon à la Coupe du Monde 2018. «P rendre des informations, c’est le plus important Beaucoup de joueurs regardent le ballon quand ils accélèrent. Moi, je le pousse relativement loin pour pouvoir observer ce qu’il se passe autour. Les matches face au Brésil et au Japon lors du dernier Mondial illustrent bien ces situations-là. Contre les Brésiliens, je glisse le ballon à Kevin De Bruyne arce que je vois que Marcelo recule et est déséquilibré. Il est sur les talons, je sais qu’il est mort Contre les Japonais, c’est sans la balle, mais c’est la même chose. Je sens que je dois libérer le couloir pour Thomas Meunier, puis laisser filer pour Nacer Chadli. Tout ça dépend de ta capacité ou non à scanner le terrain.»