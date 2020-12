Vous avez été nombreux à partager la «Carte blanche» de L’Écho intitulée «l’inflexion de la pandémie est plutôt due à son évolution naturelle».

Rédigée par Martin Buysse (UCLouvain) et Raphaël Lefevere (Université de Paris), elle partait du postulat que «le ralentissement de la pandémie n’est pas dû aux mesures de semi-confinement prises récemment… » et reprenait des démonstrations mathématiques sur la valeur de ce point d’inflexion auquel je dois modestement reconnaître n’avoir pas compris grand-chose. Mais le problème n’est pas là. Après avoir été largement partagée, la publication a disparu de la Toile. Pour réapparaître quelques heures plus tard accompagnée d’une longue mise au point signée par l’épidémiologiste Marius Gilbert répondant aux «arguments problématiques» exposés dans ce billet. Cela me gêne plus que le texte lui-même. Car si l’on peut comprendre qu’un article donne lieu à un droit réponse (après diffusion), il est difficile d’admettre qu’un billet d’humeur, un éditorial ou une carte blanche – censé exprimer l’opinion de son ou de ses auteurs – ne puisse être diffusé qu’avec un «recadrage», fût-il scientifique.