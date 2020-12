L’Autriche lève son confinement, avec prudence

La plus grande salle de concerts de Vienne s’est transformée vendredi en immense centre de tests, une stratégie nationale décidée dans la précipitation et émaillée de couacs. AFP

L’Autriche se déconfine même si les restaurants, bars et salles de spectacle doivent encore patienter jusqu’au 7 janvier, comme les piscines ou les salles de fitness.

Le gouvernement autrichien a assoupli lundi les restrictions, rouvrant magasins, écoles et musées après trois semaines d’un confinement strict, tout en appelant à la prudence alors que le nombre de contaminations reste élevé.

Le chancelier conservateur Sebastian Kurz s’est lui-même soumis à un test dans la matinée, pour tenter de convaincre les Viennois de se faire dépister en masse. L’opération, lancée vendredi dans la capitale, peine pour le moment à attirer foule.

Il a par ailleurs incité les habitants à ne pas se précipiter dans les boutiques. «Il reste encore beaucoup de jours avant Noël», a-t-il insisté, selon des propos rapportés par l’agence de presse APA.

Mais certains étaient pressés de faire leur emplettes, à l’image de Jelena et Ivan Markovic, qui viennent d’emménager dans un nouvel appartement. «Nous avions vraiment hâte que les magasins rouvrent pour enfin pouvoir commander nos meubles», confient-ils à l’AFP.

Les élèves ont aussi repris le chemin de l’école, seuls les lycéens continuant les cours à distance (sauf pour les élèves préparant les épreuves du bac).

C’est le soulagement pour Petra et Robert Bauer, parents de deux garçons de 4 et 8 ans. «C’était un peu dur de rester à la maison avec les enfants», raconte la mère. «Au printemps, ils pouvaient jouer dehors mais il fait froid maintenant. Ce matin, ils étaient vraiment heureux de retourner en classe».

D’autres, comme ce retraité de 64 ans Gerhard, qui n’a pas souhaité donner son nom de famille, ont mieux vécu le confinement mais s’inquiètent de l’assouplissement des restrictions.

«Je me demande si tout cela a vraiment un sens et si le gouvernement a un véritable plan», dit-il, en montrant la longue file devant lui. «Regarde-les! Combien de temps faudra-t-il avant le prochain confinement?».

Librairies, bibliothèques, galeries et musées sont également à nouveau autorisés à accueillir du public, mais les restaurants, bars et salles de spectacle devront encore patienter jusqu’au 7 janvier, comme les piscines ou les salles de fitness. Et il n’y aura pas de marchés de Noël cette année.

Près de 3.900 décès ont été enregistrés en Autriche depuis le début de la pandémie pour quelque 300.000 cas, selon les chiffres officiels présentés lundi.

Malgré les mesures en vigueur, ce pays de 8,8 millions d’habitants enregistre encore des milliers de cas quotidiennement: plus de 3.000 en moyenne, sur les sept derniers jours.