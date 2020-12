Le débrief du jour: Des tendances «Covid» inquiétantes | Drame sur l’E411 | Sarkozy face à la justice

Des tendances «Covid» qui ne rassurent pas, un accident mortel sur l’E411 ou encore un ex-président français face à la justice: voici ce qui a fait, en partie, l’actualité de ce lundi.

1 Coronavirus: Sciensano s’inquiète de la stabilisation des tendances

Contrairement aux semaines précédentes, l’Institut de santé publique s’est assez peu réjoui des tendances à la baisse communiquées ce lundi. Et pour cause, quelques indicateurs semblent se stabiliser plus vite que prévu.

2 Accident mortel sur l’E411 à Éghezée

Une conductrice de 22 ans a perdu le contrôle de son véhicule et percuté un pont.

3 L’ex-président Nicolas Sarkozy à la barre

L’ancien président français Nicolas Sarkozy, poursuivi pour corruption, a été interrogé cet après-midi sur les faits, après une semaine tendue au tribunal de Paris.

4 Foot amateur: reprise des championnats le 13 février

L’Union belge de football a communiqué sur les modalités de la reprise dans les championnats amateurs. Ceux-ci reprendront le week-end du 13 février et se disputeront sans matches retours.

5 Qualifications pour le Mondial 2022: quel tirage pour les Diables rouges?

Le tirage au sort des éliminatoires européens pour la Coupe du monde 2022 au Qatar a lieu ce lundi. La Belgique est tête de série.

