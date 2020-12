La police boraine a constaté de nombreuses infractions de roulage au cours du week-end

Les policiers de la zone boraine ont organisé des contrôles routiers au cours de la nuit de vendredi à samedi. De nombreuses infractions ont été sanctionnées, a indiqué la zone de police.

Les policiers borains ont contrôlé, dans la soirée et la nuit de vendredi, 209 véhicules et 217 personnes. Vingt-trois conducteurs étaient sous influence, soit 17 pour alcoolémie et 6 sous influence de stupéfiants. Les policiers ont procédé à 13 retraits du permis de conduire pour une durée de 15 jours.

D’autres infractions ont été constatées, notamment pour défaut d’assurance. 61 procès-verbaux ont été dressés pour diverses infractions de roulage, 12 PV judiciaires et 7 autres pour non-respect des mesures Covid. Trois véhicules ont été immobilisés et une personne a été arrêtée administrativement pour trouble de l’ordre public.