Les hospitalisations diminuent, mais lentement dans le Hainaut

Les hospitalisations en Hainaut sont globalement en baisse, mais les établissements constatent toutefois que la diminution est très lente, voire a atteint une phase «plateau», par rapport aux chiffres de la première vague.

Au CHU Tivoli à La Louvière, on dénombre toujours une vingtaine de patients Covid dont une dizaine en soins intensifs.

«Les chiffres diminuent, certes, mais moins rapidement que lors de la première vague», indiquent les instances de l’hôpital. «Nous restons donc prudents. Du côté des soins intensifs, on dénombre encore une dizaine de patients avec de longues hospitalisations, ce qui maintient un certain niveau de tension au sein du service.»

Chez Epicura, à Baudour, Ath et Hornu, les données arrêtées lundi matin font état de 73 patients Covid toujours hospitalisés, dont 14 aux soins intensifs.

«Nous enregistrons certes une décroissance des chiffres mais elle est lente», indique-t-on chez Epicura. «Nous parlons davantage d’un plateau au niveau des chiffres Covid. Des 14 patients en soins intensifs, nous en comptons encore 11 sous respirateur, ce qui est un indicateur de la décroissance lente. Nous sommes toutefois passés en phase 2A, qui implique une diminution des lits Covid en vue d’une reprise d’une activité chirurgicale qui reste très calibrée pour ne pas engorger les soins intensifs. Nous nous limitons pour l’heure essentiellement donc à des actes chirurgicaux d’urgence.»

Au CHU Ambroise Paré à Mons, on annonce 29 patients Covid, dont quatre en soins intensifs. Les données sont en diminution.

«Des quatre unités Covid ouvertes au plus fort de la crise, une seule reste active», précise-t-on. «La décroissance des chiffres est lente, notamment en raison du nombre de patients en convalescence, nécessitant encore des soins, et qui restent donc hospitalisés.»

À Tournai, du côté du Centre hospitalier de Wallonie picarde (CHWapi), on compte encore 34 patients hospitalisés dans les unités Covid, dont 12 aux soins intensifs.

Le CHU deCharleroi annonce lundi, pour sa part, 54 patients Covid, dont neuf aux soins intensifs. «Lors de cette deuxième vague, nous avons compté jusqu’à 232 patients, dont un maximum de 47 aux soins intensifs», indique-t-on au CHU. «La situation s’améliore, quoique nous sommes sur une phase ‘plateau’depuis une semaine, avec une stagnation autour des 50 patients. Nous avons pu relancer aujourd’hui l’hôpital de jour pour les interventions ‘one day’ non urgentes. L’activité non Covid reprend et les visites ne sont plus interdites à partir de ce 7 décembre, sauf, bien sûr, dans les unités Covid. Les visites restent néanmoins limitées à une seule personne, toujours la même, par patient et par jour et dans un timing restreint.»