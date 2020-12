Ikea met fin à 70 ans de catalogues papier

Ikea a décidé de ne plus diffuser de catalogues en papier, 70 ans après le tirage du premier exemplaire, a annoncé lundi le géant suédois de l’ameublement.

L’entreprise justifie son choix par les habitudes de ses clients, qui s’inspirent davantage sur Internet et se tournent de plus en plus vers le site web d’Ikea.

Le catalogue avait connu son apogée en 2016, avec 200 millions d’exemplaires distribués à travers plus de 50 pays. La toute première édition avait été tirée à quelque 285.000 d’exemplaires.

Sur la période de 12 mois se clôturant en août 2020, 45% des ventes d’Ikea ont été réalisées en ligne.