«Trop de chèvres, peu de zèbres: bougez-vous», le message des Ultras de Charleroi avant la réception de Courtrai

Le communiqué des Storm Ultras

En ce 6 décembre, le grand saint n’a pas oublié dans sa hotte un splendide cadeau pour nos amies à 4 pattes.

Nous rappelons à toute notre communauté tout le soin qu’il faut apporter aux bêtes dans cette période où elles ont froid et sont inévitablement faibles.

Au moins elles auront chaud demain.

Merci Saint-Nicolas!

Bougez-vous le cul.

Ou allez chez un psy (ou le vétérinaire c’est selon). C’est pas le classement actuel qu’on démonte, c’est votre spirale et votre manque de respect pour le maillot en prenant par-dessus la jambe votre rôle. On sera toujours là pour vous respecter, même et surtout dans la défaite, à condition de vous arracher comme des morts de faim sur un terrain de football. Si c’est pas clair dans votre esprit, on le réexpliquera. Avec un aquarium d’eau salée pour les «moules»? Ou des arbres à «paresseux»? Réagissez...et devenez constants dans la réaction bon sang!

Précision: aucune chèvre n’a été maltraitée durant cette action. Aucune dégradation n’a été faite aux étables, à la prairie ou à l’enclos.