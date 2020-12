La Roumanie dans l’incertitude après la surprise des législatives

Les Roumains étaient plongés dans l’incertitude lundi, au lendemain de législatives remportées d’une courte tête par les sociaux-démocrates devant les libéraux pro-européens au pouvoir, en attendant que le président abatte ses cartes pour indiquer qui va désormais diriger le pays.

Après s’être investi à fond dans la campagne en faveur des libéraux dont il est issu, au risque de se voir accuser d’«entorse à la Constitution», le chef de l’EÉat Klaus Iohannis, sans doute sonné par ces résultats inattendus, n’avait pas encore réagi aux résultats de ce scrutin.

Ecarté du pouvoir fin 2019 sur fond de contestation massive dans la rue et de critiques de Bruxelles visant des «atteintes à l’EÉat de droit», les sociaux-démocrates du PSD ont recueilli environ 30% des voix, d’après ces résultats portant sur le dépouillement de 95% des bureaux de vote et publiés lundi par l’autorité électorale.

Le PNL du Premier ministre pro-européen Ludovic Orban, qui avait été donné favori par les sondages pré-électoraux, n’a quant à lui obtenu que 25% de voix, payant le prix d’une gestion critiquée de la pandémie et d’une crise économique qui menace de se prolonger.

Majorité fragile

Ce parti conserve toutefois une forte chance de former le gouvernement, à la faveur d’une alliance avec les réformistes d’une jeune alliance de centre droit, USR-Plus, créditée de 15,5% des voix.

Une troisième formation devrait se joindre à cette coalition: le parti de la minorité magyare, UDMR, qui devrait remporter 6% des suffrages.

Mais la tâche des libéraux s’annonce compliquée.

«La majorité qui sera sans doute formée autour du PNL sera extrêmement fragile», car elle dépendra des intérêts divergents des autres partis, a commenté auprès de l’AFP le politologue Adrian Taranu.

Si les négociations aboutissent, «le gouvernement pourrait être formé rapidement, mais les libéraux auront du mal à gérer cette alliance à long terme», a-t-il poursuivi, estimant en outre que le PNL sera une nouvelle fois «à la merci des sociaux-démocrates» pour faire passer des réformes clés au parlement.

Paraissant lui-même surpris par sa victoire aux législatives, marquées par un taux d’abstention record (68% ), le PSD maintenait le suspense sur ses intentions.

Le seul autre parti à avoir franchi la barre des 5% pour entrer au Parlement est l’AUR (8,8% ), qui se décrit comme «nationaliste» et proche de l’EÉlise orthodoxe, majoritaire en Roumanie.

Cohabitation houleuse

Or «les sociaux-démocrates ne peuvent pas s’allier avec cette formation néo-fasciste», a estimé le professeur de sciences politiques Cristian Parvulescu sur la chaîne Digi24, rappelant les positions anti-européennes et «coronasceptiques» de cette formation qui était totalement passée sous les radars durant la campagne.

Selon M. Taranu, le PSD serait parfaitement autorisé à proposer un candidat au poste de Premier ministre issu de ses rangs et «va sans doute le faire, afin de mettre le président Iohannis dans une position délicate, même s’il sait qu’il n’a aucune chance de former une majorité».

Selon les termes de la Constitution, le chef de l’EÉat doit convoquer les partis politiques à des négociations avant de confier la tâche de composer le futur gouvernement au parti le plus à même de rassembler une majorité parmi les 465 députés et sénateurs.

Après une cohabitation houleuse entre 2016 et 2019 avec trois gouvernements sociaux-démocrates, M. Iohannis a assuré qu’il ne permettrait plus un retour aux affaires de cette formation durant son second mandat, qui court jusqu’en 2024.

Grand gagnant du précédent scrutin de 2016, le PSD avait lancé une refonte controversée du système judiciaire qui avait suscité de sévères mises en garde de Bruxelles et une vague de contestation d’une ampleur sans précédent depuis la chute du régime communiste fin 1989.