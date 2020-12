Coronavirus: un feu orange et deux feux rouges en Brabant wallon

Avec plus de 8% de tests positifs, le Brabant wallon reste très loin de l’objectif de 3% fixé par le gouvernement fédéral. (photo d’illustration) AFP

Les trois objectifs préalables à un assouplissement des mesures anti-Covid sont loin d’être atteints en Brabant wallon. Comme ailleurs…

Pourra-t-on bientôt envisager un assouplissement des mesures adoptées pour contrer l’épidémie de Covid-19? Cette question, tout le monde se la pose. Tout le monde espère une réponse positive. Mais le gouvernement fédéral a prévu, selon une note consultée par Le Soir fin novembre, que cela ne pourra être envisagé que si trois objectifs sont atteints: moins de 75 admissions par jour, un taux de positivité sous les 3%, et moins de 100 contaminations en 14 jours par tranche de 100 000 habitants.

Même si, en Brabant wallon, la deuxième vague présente désormais des proportions similaires à celles de la première vague, on est encore loin d’atteindre les trois objectifs fixés par le gouvernement fédéral. Objectif qui ne sont qu’indicatifs: l’analyse finale de la situation reste réalisée par le Risk Assessment Group (RAG). Les politiques décideront ensuite que faire de cette analyse.

Trois objectifs, donc:

1. Moins de 2 admissions

Premier objectif: passer sous le seuil des 75 admissions quotidiennes, pour l’ensemble du pays. Il faudrait donc moins de deux admissions dans les deux unités Covid recensées en Brabant wallon (la clinique Saint-Pierre et les centres hospitaliers Jolimont). Selon les bases de calculs (où les unités Covid du BW représentent de 1,9 à 2,5% des patients Covid du pays, selon la période retenue), le seuil à atteindre se situerait, en Brabant wallon, entre 1,43 et 1,88 nouvelle admission quotidienne.

Si on ne tient compte que de la journée de dimanche, c’est bon: un seul nouveau patient a été admis dans les hôpitaux brabançons. La moyenne observée lors des 7 derniers jours est de 2 admissions par jour.

145 admissions ont été enregistrées ce dimanche, pour l’ensemble du pays. Largement plus que les 75 visées. Inutile d’épiloguer sur les chiffres brabançons.

2. Pas plus de 407 nouveaux cas en 14 jours

Deuxième objectif: ne plus dépasser les 100 contaminations en 14 jours pour 100 000 habitants. En Brabant wallon, le nombre de nouvelles contaminations diminue lentement mais sûrement. Il pourrait même bientôt passer sous les 200 contaminations en 14 jours par 100 000 habitants. Ce sera encore deux fois trop par rapport à l’objectif à atteindre.

Il ne faudrait pas plus de 407 nouveaux cas en deux semaines en Brabant wallon. Ces 14 derniers jours, 936 nouveaux cas ont été recensés. Ce deuxième objectif reste donc très lointain.

Ce lundi, ce taux était de 230 nouveaux cas pour 100 000 habitants en Brabant wallon. Pour l’ensemble de la Belgique, il atteignait 287. Largement supérieur à l’objectif de 100.

3. Moins de 3% de tests positifs

Troisième objectif: moins de 3% de tests positifs. C’est l’objectif qui souffre le plus de biais. Il «suffirait» de tester plus largement, en ce compris les personnes en bonne santé, pour faire redescendre la proportion de tests positifs. Toujours est-il que le gouvernement fédéral a fixé un taux de 3% à ne pas franchir. On en est loin: en Brabant wallon, 8,9% des tests réalisés se sont révélés positifs, ce samedi.

8,7% des tests réalisés dans l’ensemble du pays ont donné des résultats positifs, ce samedi.

27 patients dans les unités Covid du Brabant wallon 27 personnes étaient hospitalisées dans les deux unités Covid recensées en Brabant wallon, ce dimanche, a annoncé l’institut de santé publique Sciensano, ce lundi matin. Un nouveau patient a été admis dans les hôpitaux brabançons wallons, ce dimanche. Un patient était autorisé à quitter l’hôpital suite à une amélioration de sa santé, dans le même temps. Les transferts entre hôpitaux et les décès ne sont pas détaillés dans les statistiques livrées par Sciensano. 14 admissions et 37 sorties ces 7 derniers jours Ces sept derniers jours, 14 admissions et 37 sorties ont été enregistrées dans les deux hôpitaux brabançons. La nouvelle unité Covid, de quinze lits, du centre hospitalier neurologique William Lennox (CHNWL) d’Ottignies n’est pas reprise dans les statistiques de Sciensano. 9 patients en soins intensifs Neuf patients exigent des soins intensifs dans les deux unités Covid recensées en Brabant wallon.

445 nouveaux cas en 7 jours

445 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en Brabant wallon, ces sept derniers jours. Soit une moyenne de 64 cas par jour. C’est le quatorzième jour consécutif où la moyenne de nouveaux cas lors des 7 derniers jours est de moins de 100 cas par jour.

23 573 cas avérés de Covid-19 ont été recensés en Brabant wallon depuis le début de la crise sanitaire. Cela représente 579 cas par 10 000 habitants (soit 5,8% de la population).

2 209 cas à Braine-l’Alleud, 161 à Hélécine

Au niveau des communes, c’est à Braine-l’Alleud, commune la plus peuplée du Brabant wallon, qu’on recense le plus de cas avérés de coronavirus (2 209). Wavre (1 913) et Ottignies-Louvain-la-Neuve (1 879) suivent.

Si on ne tient compte que des cas détectés ces sept derniers jours, Braine-l’Alleud (58), Tubize (45) et Nivelles (44) sont les trois communes les plus touchées.

C’est à Hélécine que l’on recense le moins de cas (161 dont 11 ces 7 derniers jours).

678 cas pour 10 000 habitants à Walhain

Walhain est la commune du Brabant wallon où le Covid-19 est le plus présent, avec, ce dimanche, 678 cas avérés par 10 000 habitants. Ittre (673 cas par 10 000 habitants), Incourt (671), Mont-Saint-Guibert (670) et Lasne (668) suivent.

Il n’y a plus que deux communes sous la barre des 5% de la population touchée: Beauvechain (494 cas par 10 000 habitants) et Hélécine (441).