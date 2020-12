Un homme s’endort avec une casserole sur le feu: il est sauvé par son alarme incendie et les pompiers

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, dimanche soir, pour un incendie dans un immeuble rue Jean Pacquot à Ixelles. L’un des résidents a entendu l’alarme incendie d’un de ses voisins et a averti les pompiers qui sont intervenus rapidement.

Les pompiers ont été appelés par un habitant qui avait entendu une alarme incendie se déclencher et senti une odeur de brûlé. Plusieurs pompiers se sont rendus sur les lieux et ont secouru l’occupant de l’appartement en feu, au huitième étage, alors que ce dernier dormait. La fumée commençait à se propager dans son appartement, où une casserole avait été laissée sur le feu.

«L’incendie a été rapidement éteint», a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. «L’occupant n’a pas été intoxiqué par la fumée. Il a eu de la chance qu’il y avait un détecteur de fumée et qu’il a fonctionné correctement», a-t-il dit.

Pour les pompiers, ce fait prouve une fois de plus l’importance des détecteurs de fumée. «Ils peuvent non seulement sauver des vies mais aussi faire en sorte qu’un incendie soit détecté plus rapidement et ainsi limiter les dégâts», a insisté Walter Derieuw.