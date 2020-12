«Le Qatar sera au centre de l’attention… Et il sera prêt!» assure Tintin Marquez (ex-Eupen et Saint-Trond)

La Coupe du monde 2022 au Qatar, c’est déjà dans deux ans. On a pris la température à Doha, via l’ex-coach d’Eupen et de Saint-Trond Tintin Marquez.

Ça s’approche! Ce lundi (18h) à Zurich, la route vers la Coupe du monde 2022 au Qatar se dessinera pour les pays membres de l’UEFA.

Ce tirage au sort des qualifications pour le Mondial qatari sera suivi de près à Eupen, club propriété de Doha. Et par tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, sont liés à l’Aspire Academy.

«Cette Coupe du monde est partout et rythme tout le pays» confie Bartolomé «Tintin» Marquez depuis sa résidence qatarie, sous 28 degrés. L’ex-coach d’Eupen fut le premier mentor des Pandas à dater du rachat du club par les Qataris d’Aspire. Après Eupen (2012-2015) et (brièvement) Saint-Trond (2017), l’homme a repris du service à Al-Wakrah, au Qatar. Pas un hasard.

L’Aspire Zone de Doha avec, en fond, le Torch Hôtel. On y retrouve aussi l’hôpital Aspetar et, bien entendu, l’Aspire Academy. -Eda D. LIZ

«Il y a beaucoup de connexions, oui. Pour moi, c’est un retour puisque j’avais passé un an à Doha, en 2011, avec la première génération de jeunes Africains de Football Dreams. C’était avant qu’ils ne rejoignent Eupen, où l’on a ensuite organisé des stages hivernaux à Doha. Là, ça fait trois ans que je suis ici et je peux vous dire que l’Émirat a fortement changé en dix ans et particulièrement ces trois dernières années» note le Barcelonais et ex-joueur de l’Espanyol. «Il y a plus d’hôtels, plus de routes, le trafic reste dense mais s’est fortement désengorgé, certaines stations de métro sont déjà actives, les stades sont terminés ou en train de l’être. On sent une réelle effervescence autour de la Coupe du monde qui arrive!»

Et même si le Covid complique les choses pour l’instant, on veut rester positif du côté du Golfe. «C’est dans deux ans, en hiver… Il faut espérer qu’on soit sorti de cette crise du coronavirus.»

Plusieurs matches sur une même journée

Dans un pays où les mordus de football consomment le ballon à travers les écrans, le contexte actuel n’a guère aidé. «Ici, les gens regardent tous les championnats en plus du football qatari. Mais au stade, il n’y a généralement pas de grosses affluences. Ce sont surtout certaines affiches qui attirent du monde. De toute façon, avec le virus, difficile de savoir si les gens comptaient venir davantage au stade ou pas.»

La nouvelle enceinte Al Janoub d’Al-Wakrah accueillera la Coupe du monde en 2022 -QSL

Une chose est sûre, avec ou sans public, le sport reste une priorité au Qatar.

«Le cyclisme, l’athlétisme, le football… Dès qu’il y a des mondiaux ou des compétitions, le Qatar se porte candidat. À la télévision, il y a du sport 24 heures sur 24. Tout le pays se prépare et fait parler de lui à travers le sport. Vous savez: le Qatar sait qu’il sera observé de très près en 2022, alors tout est mis en place pour que cette organisation soit réussie. Mais je pense que le pays a de nombreux arguments. Comme le fait que les superbes stades seront proches les uns des autres. Même s’il faut faire vingt kilomètres (maximum) pour aller d’un stade à l’autre, ça n’empêchera pas un supporter de voir plusieurs matches sur une journée. Et ça, ce sera unique!» conclut Tintin Marquez.

L’ancien mentor d’Eupen et de Saint-Trond coache désormais Al-Wakrah, au sein de la Qatar Stars League. -QSL

«Les matches d’Eupen en direct» «Les chaînes sportives du groupe Al-Kass diffusent tous les matches d’Eupen en direct, alors, quand les horaires tombent bien et que je ne suis pas à l’entraînement ou à un match avec Al-Wakrah, je regarde les rencontres de mon ancien club… Qui plus est depuis que Jordi Condom y est devenu directeur sportif» dixit Tintin Marquez. En 2012, Jordi Condom était le T2 de Marquez à Eupen, avant de prendre sa succession en 2015. À son tour remercié lors de l’arrivée de Claude Makelele au Kehrweg (novembre 2017), le Catalan Condom avait quitté Eupen pour mieux y revenir. «L’an dernier, il était T2 à Al Arabi, en D1 qatarie. On se voyait encore. Ici, il a eu cette opportunité de retourner en Europe et à Eupen, où il fait un gros travail.» Et Marquez de rappeler que la Pro League belge n’a rien de facile. Mai 2014: Tintin Marquez (à droite) aux côtés de Jordi Condom (à gauche), lequel était alors son T2 à Eupen. Eda L.P.R.-imagesports.be «Il faut bien se dire que le football belge est plus difficile que ce que certains veulent bien en dire. Eupen a beaucoup transféré et il y a des attentes, mais moi ce que je vois c’est que le club est plus haut au classement que les années précédentes. L’an dernier, par exemple: Eupen était généralement en fin de classement à lutter pour son maintien. Ici ce n’est pas le cas.» L’ex-entraîneur des Pandas reste toutefois mesuré quant aux objectifs de l’Alliance, parfois un brin trop ambitieux. «Il est très difficile en Belgique d’aller chercher les équipes du top. Il y a des différences de structure, de budget. Ces équipes de haut de tableau sont difficiles à déloger» estime l’homme qui ne connaît Beñat San José que de nom.

Avec Anthony Bassey et Cristian Ceballos Anthony Bassey (ex-Eupen). -Al Wakrah Arrivé en 2018 à Al-Wakrah, Tintin Marquez reprenait alors les commandes d’une équipe active en D2. «C’est un matricule historique mais qui était descendu et se devait de remonter» relate l’homme au sujet de ce club situé à 15 minutes de Doha, dans cet ancien petit port perlier bordé de criques et de plages qu’on appelle Al-Wakrah. Après un an seulement, le club a retrouvé la Qatar Stars League, soit la première division. «Nous avons ensuite terminé à la 6e place ce qui est très bien pour un promu» note le tacticien, qui s’est entouré de vieilles connaissances. L’ex-Eupenois Anthony Bassey a ainsi relancé sa carrière là-bas, avant de filer à Al Markhiya (Qatar). Le Nigérian de 26 ans porte désormais les couleurs d’Al-Nojoom en Arabie Saoudite. Depuis l’été 2019, c’est un autre joueur passé par chez nous qui enfile le maillot d’Al-Wakrah: Cristian Ceballos. Ceballos (ex-Saint-Trond). -QSL «Je voulais l’attirer à Eupen à l’époque. Puis il a rejoint Saint-Trond plus tard» rembobine Marquez qui se doit d’aligner des Qataris dans son onze. «Cinq étrangers au maximum» «On a le droit d’avoir cinq étrangers dans le noyau. Trois dont la nationalité n’importe pas, un Asiatique et un joueur d’un pays arabe. Par contre, le gardien de but ne peut pas être étranger.» Dans ces conditions, pas toujours facile d’aligner un onze compétitif. «Non car les joueurs au passeport qatari ne sont pas nombreux. Et les plus doués visent les plus grands clubs. La saison dernière, nous avions quelques jeunes, notamment prêtés par Al-Sadd. Mais ils les ont récupérés. Cette saison, Ahmed Moein Doozandeh, ex-Eupenois, nous est prêté par Al-Duhail. Reste que nos meilleurs joueurs sont blessés, donc pour l’instant, ce n’est pas évident.» À ce contexte particulier s’ajoute un calendrier très serré. «On a disputé les 6 dernières journées du championnat passé en juillet. On a enchaîné avec la compétition 2020-2021, sans avoir le temps pour une préparation, dès le mois d’août. Les rendez-vous de l’équipe nationale et la Ligue des champions asiatique ont également chamboulé le calendrier. Ce n’est pas évident pour l’instant.» Côté installations, Al-Wakrah fait partie des clubs gâtés par l’Émirat. La nouvelle enceinte Al Janoub d’Al-Wakrah accueillera en effet la Coupe du monde en 2022. «C’est le stade de notre club, mais nous y jouons peu. On évolue surtout dans le vieux stade. On a toutefois profité de l’air conditionné du nouveau stade lors des premiers matches cet été car il faisait très chaud» explique Marquez. «Désormais, on a réduit le nombre de stades pour limiter les déplacements et préserver les installations prévues pour le Mondial. Mais la Ligue des champions asiatique se joue dans les stades prévus pour la Coupe du monde, par exemple…» Actif depuis 2018 au Qatar, Tintin Marquez ignore de quoi son avenir sera fait. «J’ai à chaque fois signé pour un an. Ici, mon contrat se termine en juin. On verra ce que le club décide.»

EN BREF

Ochoa

Outre Bassey et Ceballos, Tintin Marquez avait également fait appel à Juan Cruz Ochoa qu’il avait eu sous ses ordres à Eupen. Aujourd’hui âgé de 41 ans, Ochoa a été son adjoint pendant plusieurs mois à Al-Wakrah.

Fils

Son analyste vidéo parti, Tintin Marquez a confié le rôle à son fils Sergio. «Il était journaliste en Espagne et avait envie de découvrir autre chose. Il s’occupe aussi des données de suivi santé et GPS des joueurs.»

Sanchez

Tintin Marquez est proche du sélectionneur national Felix Sanchez (photo ci-dessous), lui aussi passé par l’Aspire Academy. «Il fait un énorme travail avec l’équipe du Qatar. La joie était énorme ici après la victoire historique du Qatar en Coupe d’Asie!» dixit Marquez, qui garde contact avec les internationaux passés par Eupen. «Oui, d’autant qu’on se croise souvent avec les Abdulkarim Hassan Fadlalla, Fahad Al-Abdulrahman ou encore Akram Afif. D’ailleurs, ce dernier est clairement le meilleur joueur qatari à mes yeux.»