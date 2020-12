Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce lundi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce lundi 7 décembre.

1. BELGIQUE

591 756 contaminations et 17 320 décès depuis mars

Le nombre de patients actuellement hospitalisés pour la Covid-19 est de 3 213, soit une légère remontée de +2%, dont 739 en soins intensifs (-2%), selon les dernières statistiques de l’Institut de santé publique Sciensano publiées lundi matin.

Sciensano s’inquiète de la stabilisation des tendances

Contrairement aux semaines précédentes, l’Institut de santé publique s’est assez peu réjoui des tendances à la baisse communiquées ce lundi. Et pour cause, quelques indicateurs semblent se stabiliser plus vite que prévu.

Quand le virus charge la galère des sans-abri

Le Plan hiver pour les sans-abri est activé depuis un mois. Comment les abris de nuit se sont-ils adaptés à la contrainte supplémentaire du coronavirus?

2. RÉGIONS

Propos anti-Covid de Gaëlle: la colère du personnel soignant

Gaëlle S., une puéricultrice de 23 ans, continue de faire la fête avec ses amis. Comme si le coronavirus n’existait pas. Invitée à se rendre dans une unité de soins intensifs Covid au MontLégia, à Liège, la jeune femme… a refusé. Rencontre avec la directrice des soins infirmiers, Isabelle Thys.

Le SOS des coiffeurs de la région pour la réouverture des salons

Des centaines de coiffeurs étaient dans les rues du pays, y compris en région verviétoise, samedi, pour dénoncer les mesures anticorona.

Reprises des interventions chirurgicales non urgentes au CHR de la Citadelle

Ce lundi, les interventions chirurgicales essentielles non urgentes ont repris au CHR de la Citadelle, à Liège.

Les agences de voyages misent sur une reprise au printemps

Pour le secteur du tourisme en général et notamment pour les agences de voyages, cette année 2020 est calamiteuse. Avec quelles perspectives pour l’année prochaine? On prend le pouls.

Un prof de français s’est impliqué contre le Covid au CHwapi

Au plus fort de la crise, Rémy Baudoin était de ceux qui, au CHwapi, ont donné de leur temps pour aider les équipes médicales.

La 3e vague, celle de la dépression? «L’isolement rend fou»

Fatigue, anxiété et isolement social. Pour la psychiatre Sabine Sartori, du CHRH, aucun doute, «personne ne sortira indemne de la crise».

Un feu orange et deux feux rouges en Brabant wallon

Les trois objectifs préalables à un assouplissement des mesures anti-Covid sont loin d’être atteints en Brabant wallon. Comme ailleurs…

3. MONDE

Le vaccin chinois décroche un financement de 515 millions de dollars

Le laboratoire chinois Sinovac Biotech a annoncé lundi avoir décroché un financement de 500 millions de dollars (424 millions d’euros) afin de produire son vaccin contre le nouveau coronavirus, l’un des plus avancés au niveau mondial.

4. SPORT

5. CULTURE

L’Unisound version Covid: dans les coulisses d’un festival virtuel

Huit groupes se sont succédé sur la scène du Parc à Mitrailles, ce samedi 5 décembre. Et pour la bonne cause. Depuis sept ans, le festival Unisound fait bouger les têtes de plus de 2 000 personnes. Un festival inclusif qui se veut 100% accessible à toute personne, porteuse de handicap ou non.

