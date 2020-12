VIDÉO | Coronavirus: Sciensano s’inquiète de la stabilisation des tendances, notamment au Luxembourg

Contrairement aux semaines précédentes, l’Institut de santé publique s’est assez peu réjoui des tendances à la baisse communiquées ce lundi. Et pour cause, quelques indicateurs semblent se stabiliser plus vite que prévu.

Même si la Belgique ne se trouve plus confrontée à une importante vague de contaminations et d’hospitalisations due au coronavirus, certaines tendances inquiètent à nouveau les virologues.

«Sur une base hebdomadaire, on a encore une légère baisse des chiffres. Mais si on regarde les derniers jours, on a une stabilisation. Et ceci, à un niveau beaucoup plus élevé que celui que l’on souhaiterait», a ainsi résumé Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus lors d’une conférence de presse organisée ce lundi matin.

À l’instar des hospitalisations dont on constate une légère hausse (+2%) depuis une semaine, plusieurs tendances quotidiennes n’évoluent plus dans le bon sens.

«Au rythme actuel, le seuil des 75 hospitalisations par jour ne pourrait être atteint qu’au début du mois de janvier», contre fin décembre précédemment.

Mêmes inquiétudes en ce qui concerne le nombre d’infections au coronavirus dont la diminution hebdomadaire n’est plus «que» de 10%. «Avec un tel ralentissement, le nouveau seuil établi des 800 cas par jour s’éloigne encore un peu plus, assure Yves Van Laethem. À ce rythme, on ne pourrait atteindre ce cap qu’à la fin du mois de janvier ou dans le courant du mois de février.»

Le Luxembourg plus touché

S’ils assurent ne pas encore connaître «exactement la raison» de cette stabilisation précoce, les experts avancent plusieurs hypothèses.

Ainsi, outre l’extension du dépistage aux asymptomatiques depuis le 23 novembre, l’augmentation des contaminations chez les plus jeunes (+46% chez les enfants de 0 à 9 ans et +10% chez les adolescents) pourrait aussi expliquer cette stagnation. Mais en partie seulement tant «ces chiffres restent faibles en quantité absolue», précise l’Institut de santé publique.

Troisième hypothèse: la hausse des déplacements non essentiels qui favorisent la propagation du virus. De quoi expliquer que, contrairement au reste de la Wallonie et de Bruxelles, le Luxembourg soit, proportionnellement, une des provinces les plus affectées actuellement par cette recrudescence hivernale.

D’après Sciensano, l’augmentation quotidienne des contaminations (+19%) dans le Luxembourg pourrait en effet trouver son origine dans «les contacts extrêmement fréquents avec le Grand-Duché du Luxembourg» où travaillent environ 30.000 Belges et où l’on recense le plus haut taux de contamination en Europe.

«Mais toutes ces explications ne sont que spéculations», insiste toutefois Yves Van Laethem dont le conseil principal reste de respecter les mesures sanitaires en vigueur et de continuer à limiter ses déplacements.