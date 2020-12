Procès des attentats à Bruxelles: «Les victimes espèrent une procédure régulière»

Le parquet fédéral souhaite que huit des 13 inculpés soient renvoyés aux assises pour assassinats et tentatives d’assassinat dans un contexte terroriste. BELGA

Les débats se déroulent à huis clos au Justitia, l’ancien site de l’Otan à Haren, réhabilité en bâtiment de justice.

«On sait que ce n’est pas aujourd’hui que tout se joue. C’est la première étape dans cette voie judiciaire vers le procès qui commence. Et évidemment les victimes ont beaucoup d’espoir», a déclaré Me Guillaume Lys, avocat de l’association de victimes V-Europe, lundi, avant l’audience de la chambre du conseil dans le dossier des attentats à Bruxelles.

«Trois juges d’instruction se sont occupés de ce dossier et vont devoir expliquer quatre ans d’enquête. C’est un travail colossal. Ce n’est pas facile et ça va évidemment prendre du temps mais je pense qu’on aura beaucoup de choses à apprendre en les écoutant ces prochains jours», a encore commenté Me Lys.

«Les victimes souhaitaient surtout être représentées pour cette première étape de la procédure. Mais elles savent que ce n’est pas encore le procès. Ce qu’elles espèrent avant tout c’est que toute cette étape se passe bien, que la procédure soit régulière. On avance vers le procès d’assises et ça c’est important», a poursuivi le pénaliste.

Les avocats des principaux prévenus, notamment Me Stanislas Eskenazi, conseil de Mohamed Abrini, et Me Jonathan De Taye, conseil d’Ali El Haddad Asufi, sont arrivés sur place également. Mais ils n’ont pas souhaité faire de commentaire.

La chambre du conseil va décider, à l’issue de ces débats, qui doit être renvoyé devant la cour d’assises, devant un tribunal correctionnel et qui doit bénéficier d’un non-lieu.

Le parquet fédéral souhaite que huit des 13 inculpés soient renvoyés aux assises pour assassinats et tentatives d’assassinat dans un contexte terroriste, ainsi que pour appartenance à un groupe terroriste. Il s’agit de Salah Abdeslam, d’Oussama Atar (qui serait mort en Syrie en novembre 2017), de Mohamed Abrini, de Sofien Ayari, d’Osama Krayem, d’Ali El Haddad Asufi, de Bilal El Makhoukhi et d’Hervé Bayingana Muhirwa.

Aucun des inculpés toujours détenus ne comparaît devant la chambre du conseil lundi. Ils sont représentés par leurs avocats.

Également, peu de personnes constituées partie civile semblent s’être déplacées, préférant être représentées par leurs conseils dans cette étape préliminaire.