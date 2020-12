«Proyecto Cartel»: enquête sur le meurtre d’une journaliste mexicaine

Forbidden Stories

Forbidden Stories, une organisation basée à Paris qui cherche à poursuivre le travail de journalistes assassinés ou réduits au silence, a enquêté sur cette affaire dans le cadre du «Proyecto Cartel», un effort de collaboration impliquant 60 journalistes de 25 organisations et médias de 18 pays. Outre l’affaire Martinez, les journalistes ont enquêté sur les activités des cartels de la drogue au Mexique et leurs liens avec les autorités dans une série d’articles qui seront publiés ultérieurement. Le Mexique est considéré comme l’un des pays les plus dangereux pour la pratique du journalisme, avec plus d’une centaine de journalistes assassinés depuis 2000 dans une impunité quasi totale. Plus de 90% de ces crimes restent non résolus, selon l’ONG Reporters sans frontières (RSF) et Artículo 19, une autre organisation dédiée à la défense des journalistes. D’après Articulo 19, plus de la moitié des menaces contre les journalistes proviennent de fonctionnaires. Cette année, à ce jour, sept journalistes ont été tués. Le dernier d’entre eux, Israel Vazquez, l’a été début novembre dans l’État de Guanajuato, dans le centre du Mexique.