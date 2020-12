Reprises des interventions chirurgicales non urgentes depuis ce lundi au CHR de la Citadelle, à Liège

Ce lundi, les interventions chirurgicales essentielles non urgentes ont repris au CHR de la Citadelle, à Liège.

Une reprise en raison de l’amélioration de la situation sanitaire liée au Covid-19 au niveau national.

« ouvrir le bloc opératoire est évidemment essentiel pour continuer à prendre en charge toutes les autres pathologies , commente Jean-Louis Pepin, directeur médical au CHR de la Citadelle. « ais cette reprise doit s’effectuer progressivement car les unités de soins intensifs sont encore fortement remplies en outre, elle doit s’accompagner de la fermeture de salles Covid où se trouve une grande partie du personnel issu du bloc opératoire . Et à ce jour, sur les 7 salles Covid ouvertes durant la deuxième vague, 3 sont encore en activité.

La reprise des interventions chirurgicales non urgentes mais essentielles sur le plan fonctionnel concerne l’ensemble des spécialités couvertes au CHR de la Citadelle, comme l’explique Jérôme Bonhomme, gestionnaire des quartiers opératoires « ous parlons par exemple d’une cataracte, d’une opération du genou, de chirurgie de la main… Tout type d’opération qui ne suppose pas de passage par les soins intensifs en aval, comme cela peut être le cas pour des opérations plus lourdes, une intervention à cœur ouvert par exemple.»

Car si le nombre d’hospitalisés pour cause d’infection Covid est en nette diminution (88 à ce jour, contre 170 au pic de la deuxième vague), la situation reste toujours très tendue aux soins intensifs 26 patients contaminés, contre 38 mi-novembre la baisse des cas est donc beaucoup moins rapide en unités de soins intensifs.

Pratiquement, les patients concernés par la reprise des interventions seront contactés par l’hôpital. Un test PCR (Covid-19) sera réalisé dans les 72 heures précédant l’opération pour s’assurer que le patient n’est pas porteur du virus.

Rappelons que ni les opérations urgentes ni les consultations classiques n’ont jamais été arrêtées et que le CHR de la Citadelle maintient l’ensemble des mesures de prévention pour lutter contre le Covid-19 lavage des mains et port du masque obligatoires partout, visites interdites sauf exception, etc.

