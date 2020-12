Portland ferme son centre d’entraînement après des cas de Covid

La saison 2020-2021 de NBA doit débuter le 22 décembre…

La franchise NBA de Portland a fermé son centre d’entraînement après plusieurs cas de Covid-19, a déclaré dimanche l’entraîneur des Trail Blazers Neil Olshey, à deux semaines de la reprise de la saison régulière.

«Sur les quatre derniers jours, nous avons eu 3 cas de Covid-19», a-t-il détaillé dans un communiqué.

«Par précaution et après avoir terminé la recherche des cas contacts, nous fermons notre centre d’entraînement aujourd’hui pour une désinfection en profondeur», a-t-il ajouté en précisant que de nouveaux tests seraient également réalisés.

La décision intervient alors que Portland devait débuter sa présaison vendredi à domicile face aux Kings de Sacramento et disputer son premier match de saison régulière le 23 décembre à domicile contre le Utah Jazz.

La saison 2020-2021 de NBA doit débuter le 22 décembre mais plusieurs matches d’avant-saison sont programmés à partir de vendredi. Les rencontres se dérouleront sur les parquets des équipes et non plus dans une bulle confinée à huis clos comme ce fut le cas pour la fin de la saison 2019-2020 disputée intégralement à Orlando de fin juillet à mi-octobre.