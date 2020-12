Les visites reprennent en prison… sous forme limitée

«La visite des enfants et la visite non supervisée ne seront pas reprises à ce stade», a déclaré Kathleen Van De Vijver, porte-parole de l’administration pénitentiaire.

À partir de ce lundi, les visites seront à nouveau possibles dans les prisons, rappelle dimanche Kathleen Van De Vijver, porte-parole de l’administration pénitentiaire. Il s’agit d’une forme limitée de visite, soumise à des conditions strictes.

Dimanche, une petite action de protestation a été organisée par des membres des familles de détenus et des membres de diverses associations à Louvain Central. Ils ont exigé que le régime de visite des détenus soit à nouveau assoupli.

«Du point de vue de l’administration pénitentiaire, nous comprenons ces attentes et nous essaierons de faire un premier pas avec la reprise des visites dans toutes les prisons à partir de ce 7 décembre. Pour pouvoir procéder en toute sécurité et protéger la santé de chacun, nous autoriserons une forme limitée de visites et dans des conditions strictes. La visite des enfants et la visite non supervisée ne seront pas reprises à ce stade», précise encore Mme Van De Vijver. Les visites étaient suspendues depuis le 2 novembre.

Les visiteurs adultes réguliers (à partir de 16 ans) seront autorisés à venir à toutes les heures de visite. Les moins de 16 ans ne le seront pas encore. Il y aura des écrans en plexi sur les tables et le contact physique entre le détenu et le visiteur sera interdit. Le détenu et le visiteur devront toujours porter un masque buccal, sauf lorsqu’ils sont assis dans la salle de visite. Il sera interdit de manger et de boire dans la salle de visite et d’attente. L’application des mesures de prévention et d’hygiène sera une nécessité absolue pour que la visite ait lieu.