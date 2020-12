WRC Monza: Cédric De Cecco «a réalisé un rêve»

Cédric De Cecco a réalisé un rêve mais espère déjà en réaliser un nouveau…

Cédric De Cecco et Jérôme Humblet (Skoda Fabia R5) ont terminé à la 18e place, la 8e en WRC3, au rallye de Monza pour leurs grands débuts dans le championnat du monde des rallyes. Un résultat inespéré pour De Cecco qui rêve déjà d’une nouvelle participation.

«Je n’aurais jamais osé penser que nous terminerions à la 18e place ici», a déclaré De Cecco. «Le bilan de ce rallye est positif dans tous les domaines. À l’exception d’une petite tête à queue vendredi, nous avons fait une course sans faute, sans crevaison, sans une seule égratignure sur la carrosserie. J’ai appris mille choses ici. Je n’avais jamais conduit dans de telles conditions. On peut dire la même chose des pneus et du parcours. Tout était nouveau. Après quatre jours, atteindre la ligne d’arrivée est un moment d’émotion.»

De Cecco a réalisé un rêve mais espère déjà en réaliser un nouveau. «C’est comme lorsque vous buvez un bon vin, vous voulez tout de suite un autre verre. J’espère que je pourrai encore un jour participer à une manche du championnat du monde.»