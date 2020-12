VIDÉO | Benteke relancé par son doublé?

L’attaquant belge de Crystal Palace s’est offert un doublé face à West Bromwich pour sa première titularisation de la saison.

On le sait depuis longtemps, Roy Hodgson tient en très haute estime Christian Benteke. Le coach de Crystal Palace apprécie le profil très spécifique de son attaquant belge, et l’a toujours soutenu au moment où le Diable rouge était critiqué et poussé vers la sortie par certains.

Titularisé pour la première fois de la saison en championnat hier après-midi, «Big Ben» a profité de l’occasion pour remercier de la plus belle des manières son entraîneur: double buteur au terme d’une prestation pleine de volonté et d’efforts, Benteke a été l’un des grands artisans du large succès forgé par les Eagles sur la pelouse de West Bromwich Albion (1-5). L’amorce d’un renouveau pour le principal intéressé, alors que son compatriote Michy Batshuayi a dû se contenter de dix petites minutes?

«J’ose espérer que Christian recevra beaucoup de louanges, a souligné Hodgson. Il ne faut pas retenir que ses goals, mais aussi tous les autres aspects. Il a attendu sa chance, en étant patient tout en continuant à travailler. Nous avons vu le joueur qu’il était quand Palace l’a acheté à Liverpool. Ses coéquipiers peuvent toujours compter sur lui, et j’en redemande!»