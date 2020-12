Coronavirus: tout le Brussels en quarantaine

Trois joueurs du Brussels sont positifs au Covid-19. La rencontre de ce dimanche contre Malines a été reportée.

La rencontre entre le Brussels et Malines programmée hier après-midi a été reportée. En cause: l’apparition de trois cas de coronavirus au sein du noyau du Brussels. Alors que tous les résultats des tests transgéniques passés avant le déplacement de vendredi soir à Ostende avaient été négatifs, Stéphane Moris, Viktors Iljins et William Robeyns ont ressenti des symptômes dans la foulée de cette rencontre. Les tests transgéniques passés ce week-end se sont révélés positifs pour ces trois joueurs, et l’ensemble du noyau a été placé en quarantaine avant de subir de nouveaux tests dès ce mardi. Reste à voir si le duel de vendredi en Coupe, à nouveau contre Malines, pourra avoir lieu.

Ostende fixé sur son sort ce lundi

Par ailleurs, à Ostende, on retient forcément un peu son souffle. Les joueurs côtiers qui doivent affronter mercredi les Italiens de Brindisi en Ligue des champions, subiront des tests PCR ce lundi matin. Les résultats sont attendus dans le courant de la journée.