Grosjean doit renoncer au dernier GP de la saison: «Je ne pensais pas finir ma carrière comme ça»

Le Brésilien Pietro Fittipaldi, qui remplace déjà Grosjean au Grand Prix de Sakhir, dimanche, disputera également le dernier Grand Prix pour Haas.

Romain Grosjean ne disputera pas le Grand Prix d’Abou Dhabi (13 décembre), dernière manche de la saison de Formule 1, a annoncé l’écurie Haas dimanche. Le Français, victime d’un grave accident le week-end dernier au Bahreïn, rentrera en Suisse, où il «recevra un traitement médical continu pour les brûlures qu’il a subies sur le dos de ses mains» lors du Grand Prix de Bahreïn.

Des nouvelles pour vous ? pic.twitter.com/bj1UvNL0V8 — Romain Grosjean (@RGrosjean) December 6, 2020

Le Brésilien Pietro Fittipaldi, qui remplace déjà Grosjean au Grand Prix de Sakhir, dimanche, disputera également le dernier Grand Prix pour Haas.

«C’est avec une grande tristesse que je ne pourrai pas faire ma dernière course à Abou Dhabi et être avec l’équipe là-bas», a déclaré Romain Grosjean dans le communiqué de son équipe. «Nous avons essayé autant que possible avec le médecin de guérir et réparer ma main, mais le risque en course est trop grand pour ma récupération et ma santé. Donc, la décision a été prise de ne pas faire de course. C’est l’une des décisions les plus difficiles de ma vie, mais c’est évidemment l’une des plus sages. L’équipe va me manquer, mais je la soutiendrai comme toujours».

Grosjean est en fin de contrat chez Haas. L’écurie américaine évoluera l’année prochaine avec deux nouveaux pilotes, l’Allemand Mick Schumacher et le Russe Nikita Mazepin.