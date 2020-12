Boycottées par l’opposition, législatives sans surprise au Venezuela

Le parti chaviste au pouvoir, du nom du président socialiste décédé Hugo Chavez (1999-2013), a activé tous les ressorts pour faire de ce vote un rendez-vous «historique» et contredire la participation d’à peine 30% prédite par les instituts de sondage. AFP

Les Vénézuéliens sont appelés à élire dimanche un nouveau parlement dans un scrutin sans suspense puisque l’opposition a appelé au boycott, le parti du président Nicolas Maduro s’apprêtant à récupérer la seule institution qui manquait à son pouvoir hégémonique.

Quelque 14 000 candidats désignés par 107 partis sont en lice pour s’emparer des 277 sièges soumis au suffrage de 20,7 millions d’électeurs auxquels l’opposition a demandé de «rester à la maison».

Cette élection se déroule dans un pays qui traverse une profonde crise politique et économique, étouffé par une inflation galopante, paralysé dans d’interminables files d’attente pour faire le plein d’essence, fatigué du manque d’approvisionnement en eau et en gaz, et excédé par les brutales coupures de courant.

Depuis novembre 2019, l’inflation a atteint sur un an 4.000% , a indiqué vendredi le parlement vénézuélien, aux mains de l’opposition depuis 2015.

«Si vous voulez que nous relancions l’économie, que nous relancions le pays, que nous retrouvions nos salaires il faut aller voter», a déclaré le président Nicolas Maduro dans l’un de ses nombreux appels à la participation pour légitimer son «triomphe» annoncé.

Le parti chaviste au pouvoir, du nom du président socialiste décédé Hugo Chavez (1999-2013), a activé tous les ressorts pour faire de ce vote un rendez-vous «historique» et contredire la participation d’à peine 30% prédite par les instituts de sondage.