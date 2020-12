L’Atlético nouveau leader en Espagne

Cette victoire permet aux «Rojiblancos» de rester la seule équipe invaincue en Liga.

Lemar débloque l’Atlético

L’Atlético pour sa part, s’est emparé de la première place provisoire au bénéfice de sa victoire 2-0 contre Valladolid, grâce notamment à un but de l’attaquant français Thomas Lemar, qui est en train de retrouver sa meilleure forme dans le sillage de son très bon match contre Valence le week-end dernier.

Alors que les Colchoneros étaient enlisés dans un faux rythme et pliaient sous les frappes à longue distance de Valladolid, l’international français a débloqué la situation du plat du pied gauche, à la reprise d’un long centre de Kieran Trippier (56e).

Un but qui devrait regonfler la confiance de Lemar, plus appelé en Bleu depuis novembre 2019 et souvent cantonné à un rôle de remplaçant la saison dernière, mais qui renaît depuis l’automne: il n’avait plus marqué depuis le 20 avril 2019 contre Eibar en Liga (1-0) toutes compétitions confondues.

Marcos Llorente a ensuite doublé la mise (72e) et a même été proche du doublé à la 80e.

Pour son grand retour sur les terrains après la fenêtre internationale et son épisode de Covid-19, Luis Suarez n’a pas été tranchant, remplacé par Geoffrey Kondogbia à la 63e.

Cette victoire permet aux «Rojiblancos» (26 pts) de rester la seule équipe invaincue en Liga, de garder ses cages inviolées pour la huitième fois de la saison en championnat et de prendre provisoirement la première place devant la Real Sociedad (24 pts), qui se déplace sur le terrain de son voisin Alavés dimanche soir (21h00).

Vinicius fait respirer Zidane

Après le faux pas contre le Shakhtar Donetsk mardi en C1 (2-0), le Real Madrid a offert une respiration à Zinédine Zidane samedi sur le terrain de Séville (1-0) pour la 12e journée de Liga grâce à un but provoqué par Vinicius.

Alors que Zidane comptait sur les retours de ses tauliers Casemiro et Karim Benzema, le déclic est venu de la vitesse de sa jeune pépite brésilienne Vinicius, qui a effleuré un ballon transmis par Ferland Mendy puis détourné dans ses propres cages par le gardien marocain de Séville Yassine Bounou (55e).

Un grand soulagement pour l’entraîneur français, sur la sellette après les deux revers consécutifs contre Alavés (2-1) le 28 novembre en Liga et contre le Shakhtar mardi en Ligue des champions. «Zizou» voit son équipe remonter sur le podium du championnat avant d’aborder un match crucial pour son avenir européen à domicile contre le Borussia Mönchengladbach mercredi.

En l’absence du capitaine Sergio Ramos, porte-voix du Marseillais sur le terrain, les Madrilènes ont manqué de personnalité et de contrôle dans un match qu’ils ont pourtant parfaitement commencé. Dès la deuxième minute, Vinicius a eu une occasion de marquer, mais sa reprise, trop croisée, n’a pas trouvé le cadre.

Puis à la cinquième, le gardien marocain de Séville a miraculeusement réussi à ne pas concéder de but malgré son dégagement raté qui a échappé à la tête de Benzema, de nouveau titulaire en Liga après sa blessure aux adducteurs de la jambe gauche il y a un mois (le 8 novembre) à Valence.

Cette victoire est timide mais fait beaucoup de bien à «ZZ» et au Real, troisième à quatre points du leader, la Real Sociedad, avant leur match décisif face à Moenchengladbach, leader du groupe B, pour accrocher leur ticket pour les 8e de finale de Ligue des champions, mercredi.