Le talent féérique de Jacqueline | Il devient vigneron dans le Sud de la France | Sophie réalise son rêve: 10 infos qui font du bien

L’info peut avoir un petit côté déprimant certains jours. Mais lorsqu’on y regarde de plus près les bonnes nouvelles s’accumulent chaque jour. Et comme la positive attitude c’est bon pour le moral, L’Avenir a décidé de vous offrir chaque semaine une petite dose de «Good news».

1 Coup de pouce de la Fondation Roi Baudoin à 40 projets citoyens

Les comités de quartier, les citoyens ne manquent clairement pas d’idées. Ils ont été nombreux à répondre à l’appel à projets lancés par la Fondation Roi Baudouin dans le cadre de la 9e édition de son opération «V is mon village» . Quarante initiatives ont été retenues et seront subsidiées pour un montant total de 165 236€.

2 La passion du voyage, ça se partage

Écrire et photographier les paysages qu’elle découvre sont les deux passions que Justine Toussaint a décidé de partager avec vous.

3 Les students font des petits plats pour les plus démunis

Concocter des petits plats pour les plus fragilisés et tous ceux qui le souhaitent à Noël, c’est le challenge relevé par les élèves de l’ITCA. Au menu: des hauts de cuisses de poulet farcis à l’italienne avec de la mozzarella accompagnés d’une concassée de tomates, de chou romanesco et de pâtes fraîches.

4 Il devient vigneron dans le Sud de la France

Thibault Dessoy, au cœur de ses vignes. ÉdA Originaire de Lavacherie, le jeune Thibault Dessoy est devenu vigneron dans le Sud de la France. Une passion qui devient métier, au Mas du Détour.

5 Mobilisés pour offrir des repas de Noël au personnel à trois hôpitaux d’Ottignies, Bruxelles et Mouscron

Christophe Polleunis, traiteur à Nivelles, a imaginé de fournir, le soir de Noël, un repas au personnel qui sera de service dans trois hôpitaux, à Mouscron, Bruxelles et Ottignies.

6 Un van pour davantage d’humanité

Prendre une douche, utiliser une machine à laver, faire ses courses ou encore pouvoir se poser pour lire ou discuter: des gestes anodins auxquels certaines personnes n’ont plus accès. C’est pour ces personnes que des bénévoles ont décidé de se mobiliser dans un projet de solidarité mobile: Une petite goutte.

7 A vélo jusqu’en Italie

La partie wallonne de l’EuroVelo 5, itinéraire cyclable entre l’Angleterre et l’Italie, est désormais entièrement balisée.

8 Elle rêvait de vivre de la poterie, c’est désormais chose faite

Sophie Wieme adore travailler au tour, sans cesse débordante d’idées. Romane Heinderyckx En 2016, Sophie Wieme s’est lancée dans < b=""> la céramique. Il y a deux ans, elle a ouvert < b=""> sa boutique, dans l’ancienne menuiserie familiale à Villers.

9 Saint-Servais: des bâtiments abritent des démunis avant d’être démolis

Rue du Moulin Lavigne, au cœur d’Asty-Moulin: bientôt, une mère et son fils en situation précaire y habiteront une maison inoccupée. «La chaudière est neuve et l’installation électrique est aux normes», indique François-Xavier Jordens, de la société Auxilians.

Ce n’est pas Versailles mais un salon, une cuisine, des sanitaires ainsi que des chambres à l’étage permettront à cette famille de vivre décemment pendant plusieurs mois voire quelques années en attendant que la maison ne devienne plus qu’un tas de gravats. Plusieurs logements sont ainsi mis à la disposition de personnes fragilisées

10 L’art de la customisation féerique version Jack Line, à Cornesse

Donnez un objet à Jacqueline Dedoyart et elle en fera des merveilles. Ni plus, ni moins! Depuis deux ans, elle customise ce qui lui passe entre les mains et tout devient artistique et unique.

Donner une seconde vie à des objets qui ont compté, savoir que ce qu'elle a créé sera offert et donnera le sourire, voilà ce qui booste Jacqueline Dedoyart.