Un premier samedi «calme» pour la réouverture des magasins, selon le SNI

Le premier samedi de reprise des activités dans les commerces dits non-essentiels s’est déroulé sans encombre, selon le syndicat neutre pour indépendants (SNI).

Sur base d’un sondage réalisé par l’organisation auprès de différents commerçants dans différentes communes du pays, «tout s’est globalement bien déroulé».

«Ce premier samedi s’est bien passé mais ce n’est certainement pas une raison pour se relâcher. Nous demandons encore à tous, citoyens et communes, de continuer à prendre leurs responsabilités pour faire en sorte qu’il n’y ait pas plus de problème ce dimanche et les autres weekends du mois « plaide l’organisation.

Celle-ci rappelle au passage deux de ses demandes: que la police continue à s’assurer de la gestion du flux de clients dans les rues commerçantes, et qu’il soit possible de faire son emplettes à deux lorsque l’affluence le permet, par exemple uniquement pendant la semaine ou pour certains types d’achats.

Le SNI affirme que pas moins de deux tiers des commerçants ont des difficultés de trésorerie. Il est dès lors indispensable de continuer à leur permettre d’écouler leurs stocks durant tout le mois de décembre, insiste le syndicat.