Koh-Lanta: Alexandra remporte la saison des «4 Terres» au terme d’un vote serré

«Koh-Lanta: les 4 Terres», c’est fini. Le dernier épisode a livré son verdict au bout du suspense.

Après l’épreuve d’orientation fatale à Dorian et Lola la semaine passée, TF1 diffusait ce vendredi soir la 2e partie de la finale de son jeu d’aventure. Au menu: la fameuse épreuve des poteaux avant le vote final.

C’est Alexandra qui est tombée la première, au bout de 2 heures, juste après avoir ramené la surface où reposaient leurs pieds à 10x17 cm. Trois quarts d’heure plus tard, c’est le grand Loïc qui chutait dans l’océan Indien, laissant la victoire sur l’épreuve à Brice.

«Il ne pouvait rien m’arriver sur ces poteaux. J’étais en harmonie pendant que je récitais les prénoms de ma famille», a commenté à chaud le Creusois. Pour l’accompagner, il a opté pour Alexandra au terme d’un «choix cornélien» sur base de «calculs» des votes des membres du jury final.

«Pour moi, c’est le rêve qui s’écroule. Mais je comprends son choix», a réagi Loïc, fair-play.

Marie-France sans vote

Les deux finalistes ont fait face aux 12 membres du jury final, duquel Marie-France était absente. Éliminée à l’issue des ambassadeurs, la citoyenne de Lavacherie (Paliseul) avait accueilli les éliminés suivants à la résidence du jury final mais avait dû rentrer en Belgique avant la fin du tournage pour «raisons personnelles», rapportait il y a quelques jours Télé-Loisirs.

Hommage à Bertrand-Kamal

Elle était toutefois bien présente à Paris ce vendredi soir, tout comme les autres candidats de cette saison, à l’exception de Bertrand-Kamal, décédé le 9 septembre dernier d’un cancer et pour qui la production a diffusé un émouvant hommage sous forme de portrait et avec un témoignage touchant de ses parents, présents en studio. Ces derniers ont tenu à remercier tous les gens qui leur ont marqué leur soutien et ont reçu le totem de cette saison en souvenir.

Bertrand Kamal, tes parents ont soulevé le totem pour toi.

Tu peux maintenant reposer en paix ??🙏#KohLanta #KohLanta2020 pic.twitter.com/72wXPwkDV2 — 📺 Koh-Lanta Memes 😂😂 (@kohlanta_memes) December 4, 2020

Pour rappel, la production a annoncé le lancement d’un fonds «Pour Bertrand-Kamal» afin d’aider la recherche sur le cancer du pancréas. Les candidats de cette saison ont d’ailleurs annoncé avoir mis de leur poche et offert une cagnotte de 1120 euros à ce fonds.

Suite à la promesse de @DenisBrogniart à #BertrandKamal et avec l'impulsion de @ALJ un fonds, porté par la @FondationARC dédié 100% au cancer du pancréas, verra le jour ce soir sur @TF1 avec un appel aux dons !



Faisons en sorte, tous ensemble, que la recherche avance ! pic.twitter.com/TrdqIn0C3E — ALPfr (@Alpfr) December 4, 2020

Et c’est justement l’ancienne équipière de «BeKa» dans la tribu de l’Est, Alexandra, qui remporte finalement cette édition. La maman de deux enfants a obtenu 7 votes contre 5 pour Brice. Cette comptable de 33 ans, originaire de l’Ain, remporte les 100.000 euros promis au vainqueur. «Je voulais montrer à mes filles qu’avec détermination, on peut aller loin», a réagi la gagnante, émue aux larmes face à Denis Brogniart.

Koh-Lanta s’arrête mais reprendra bientôt puisque le tournage en Polynésie française de la prochaine saison s’est terminé il y a quelques jours.