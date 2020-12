BULLETIN | Mykha (Anderlecht), ce n’était pas ça…

Mykhaylichenko a complètement oublié d’aller au duel sur le premier but zultois. Photo News

Globalement, les Anderlechtois ont livré un match très correct à Zulte-Waregem, mais ils ont payé cash certains égarements individuels.

Wellenreuther (5,5) Deux tirs cadrés, deux buts encaissés. Il ne peut pas vraiment faire grand-chose, mais il n’a pas fait gagner des points.

Murillo (5,5)Il remet involontairement le ballon à Bruno sur le deuxième but de Zulte. Sa seule erreur.

Miazga (6)Sa relance, ce n’est toujours pas ça. Mais il n’a globalement rien à se reprocher.

Delcroix (6) Son duel avec Chory a été plutôt à son avantage.

Mykhailichenko (4) Ses passes ont été aussi bonnes que ses rentrées en touche… C’est-à-dire très mauvaises. Il perd aussi son duel sur le but d’ouverture.

Cullen (5,5) Il a travaillé dans l’ombre. Un peu trop visiblement, puisqu’on ne l’a pas vu.

Sambi Lokonga (7) Une bonne profondeur. À la base et la finition du deuxième but anderlechtois. Il a été le plus conquérant.

Mukairu (6) Il est à l’assist sur le but de Nmecha. Il a aussi manqué l’immanquable à la 25e minute, même s’il est signalé hors-jeu. Heureusement pour lui! Remplacé parDauda (6), qui a eu le 2-3 du bout de la tête.

Verschaeren (6,5) Il a bien couru en première mi-temps avant de donner l’assist pour Sambi Lokonga.

Bundu (5) C’était clairement mieux que les semaines précédentes, du moins dans la prise de décision et le nombre de tentatives. Il est à la base de l’égalisation, mais son laxisme est aussi à l’origine du but d’ouverture. Remplacé par Amuzu (6), qui a eu un tir cadré.

Nmecha (6,5) Encore un but pour l’Allemand, qui avait déjà manqué sa chance au quart d’heure.