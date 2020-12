Marloie : Frédéric Jacquemart remplace Samuel Lefèbvre comme T1

Samuel Lefèbvre n’est plus l’entraîneur de Marloie, il sera remplacé par Frédéric Jacquemart.

L’information a été communiquée aux joueurs de Marloie cette semaine : Samuel Lefèbvre n’est plus l’entraîneur de l’équipe première. Pour des raisons personnelles, Samuel Lefèbvre ne souhaite plus poursuivre sa mission à la tête de Marloie, poste qu’il avait accepté en novembre 2019 après le limogeage de David Maucq. Il a amené Marloie en D3 amateurs avec une touche de fraîcheur et des joueurs qui étaient comblés par ses séances. « J’avais déjà prévu de ne pas poursuivre la saison prochaine, mais j’anticipe pour des raisons privées », explique-t-il.

En cette période de confinement, Samuel Lefèbvre a aidé Marloie a trouvé son successeur. Ce sera Frédéric Jacquemart, l’ancien joueur du Sporting de Charleroi. Il était en poste à Schaltin (P2 namuroise) après notamment des passages à Bièvre ou encore avec l’équipe nationale de cécifoot. Résidant depuis peu à Hargimont, il a n’a pas hésité un instant. Il sera présent avec l’équipe dès que cela sera possible et restera en place pour la saison prochaine quoi qu’il arrive.

« Je suis très heureux que Samuel ait pensé à moi, explique Frédéric Jacquemart,. Nous avons beaucoup échangé, il m’a expliqué sa philosophie, m’a parlé de son groupe, du club. Un club que je connais bien. Marloie est très connu dans la province de Namur, vu la proximité. Il y a de la passion, des ambitions et un président qui sait ce qu’il veut. C’est un beau défi. »

« Dans l’attente »

Ce passage de témoin s’effectue donc dans des circonstances particulières puisque les entraînements sont annulés depuis plusieurs semaines et ne reprendront pas, au mieux, avant mi-janvier.

« Je pense réunir les joueurs virtuellement dans les prochains jours pour me présenter, leur parler de ma façon de voir les choses, ajoute Frédéric Jacquemart, papa de Mattéo, joueur de Mormont. Ils ont déjà un programme d’entretien et le suivent bien. Samuel Lefèbvre a bien travaillé, je vais poursuivre sur la même lignée. Et si on reprend en janvier, je serai heureux de rencontrer mes joueurs. Mais on dépend surtout des décisions de l’ACFF pour savoir si la saison sera blanche ou non, ce qui aura toute son importance pour nous. »