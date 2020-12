Wout van Aert remporte le Géant Flamand 2020

Wout van Aert a remporté vendredi le Géant Flamand (Vlaamse Reus), trophée décerné par l’association des journalistes sportifs flamands (VBS) au meilleur sportif flamand de l’année.

Le vice-champion du monde est le quatrième cycliste à recevoir ce trophée, remis pour la première fois en 1992.

Wout van Aert, qui succède à la basketteuse Emma Meeseman au palmarès, a reçu 715 points. Il devance Bashir Abdi (320), Romelu Lukaku (300), Remco Evenepoel (253), Kevin De Bruyne (217), Lotte Kopecky (78), Elise Mertens (50), Tomas Van den Spiegel (29) et Wim Fisette (9).

Ce sont 219 journalistes et collaborateurs sportifs flamands qui ont participé à l’élection du 28e Géant Flamand. Ils ont voté parmi une liste de dix pré-sélectionnés établie par une commission de la VBS.

Wout van Aert, 26 ans, a remporté en 2020 Milan-Sanremo, les Strade Bianche, deux étapes du Tour de France, une étape du Critérium du Dauphiné et le titre national du contre-la-montre. Le coureur de Jumbo-Visma a aussi décroché deux médailles d’argent aux Mondiaux d’Imola, dans le chrono et la course sur route, et terminé deuxième du Tour des Flandres.

Cette saison exceptionnelle lui a déjà valu de remporter le Trophée National du Mérite Sportif et le Trophée du Flandrien.