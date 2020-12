Cinquante nouveaux projets seront implémentés dès ce mois de décembre. De nouvelles relations IC entre les villes et une fréquence plus importante sur les relations existantes, ainsi que des trains supplémentaires tôt le matin et tard le soir pour desservir les villes. D’ici 2023, l’offre de trains suburbains autour de Bruxelles, Liège, Charleroi, Anvers et Gand sera aussi renforcée.