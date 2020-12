Vous portez un projet solidaire impliquant des jeunes ? Participez à Générations solidaires!

C’est reparti! Dès le 8 janvier, la 5e édition de notre appel à projets démarre afin de mettre en lumière des projets solidaires portés par des associations et des écoles. À la clé: de la visibilité et des prix financiers!

Clap 5e! Notre ASBL Générations solidaires – initiée par votre journal L’Avenir – poursuit son opération de solidarité, en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin et de nombreux partenaires.

Qui peut participer?

Les projets doivent être introduits par des collectifs de citoyens impliquant au moins un jeune de moins de 26 ans, des associations ou des organisations travaillant au niveau local et/ou régional (maison de jeunes, maison de repos, service d’aide aux personnes handicapées…), des écoles primaires, secondaires, de l’enseignement supérieur et/ou universitaire.

Notre équipe poursuit son travail de sensibilisation avec les écoles en proposant de mettre en valeur et/ou de mettre sur pied un projet solidaire (déjà existant ou pas) qui donnera de la visibilité à la solidarité dans l’école et pourra inspirer d’autres établissements. Ce projet sera imaginé et mis en œuvre par les élèves, au sein de l’école et, si possible, ouvert sur la ville, en tenant compte de la crise sanitaire actuelle. Il s’agit vraiment de repenser et de valoriser la solidarité au sein de l’école et avec les familles, en temps de pandémie. Notre objectif commun? Mobiliser les jeunes autour d’un projet motivant, qui «fait sens» et qui leur permette de se sentir utile en luttant contre la solitude et le décrochage scolaire. Les écoles qui le souhaitent peuvent disposer d’une aide pour construire leur projet. Si les règles sanitaires le permettent, nous pourrons vous proposer des animations en classe ou via des rencontres en visioconférence.

L’école de devoirs les Zolos (Fosses-La-Ville) propose des groupes de parole entre les enfants et les résidents du home Desjaives. Thitroll

L’appel à projets Générations solidaires sera lancé le 8 janvier et se clôturera le 8 mars 2021. Il s’agit donc pour vous d’avoir conçu le projet sur papier avant le 8 mars. Vous avez le temps de le concrétiser en partie cette année ou l’année prochaine. Quels types de projets solidaires?

Il n’y a pas de «petit projet»! Ne vous censurez pas! Dans le cadre de la situation sanitaire et des contraintes qui vous sont imposées, faites preuve de créativité et appuyez-vous sur «l’existant». Vous trouverez plus de 450 projets inspirants sur le site www.generations-solidaires.be

Quels prix?

En mai, un jury indépendant sélectionnera 10 projets portés par des associations et 5 écoles. Une seconde sélection permettra de décerner les prix (lire ci-contre). La remise des prix aura lieu le 24 juin 2021, en présence, si possible, des associations et des écoles lauréates de notre appel à projet. N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour en discuter et vous aider! La solidarité fait des émules partout en Wallonie et à Bruxelles. Elle nous est vitale! Plus que jamais!