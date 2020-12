Hein Vanhaezebrouck fait son retour sur le banc de La Gantoise

La Gantoise a officialisé vendredi le retour comme entraîneur principal d’Hein Vanhaezebrouck.

Le club s’était séparé jeudi de Wim De Decker.

Vanhaezebrouck, 56 ans, avait dirigé La Gantoise entre 2014 et septembre 2017, menant le club à un titre de champion de Belgique historique en 2015.

Vanhaezebrouck s’est engagé jusqu’au 30 juin 2022.

Après avoir débuté sa carrière sur le banc comme assistant à Lokeren en 2000, Vanhaezebrouck a dirigé Harelbeke (novembre 2002-novembre 2003) et Lauwe (novembre 2004-2006) avant de rejoindre Courtrai en juillet 2006. Après trois ans à Courtrai, il tentait sa chance à Genk en juillet 2009. Mais l’aventure n’a duré que cinq mois et 18 matchs. Il rebondissait à Courtrai en juin 2010, pour y rester quatre ans. Ses résultats, et le titre d’Entraîneur de l’année obtenu en 2012 au Gala de la Pro League, attiraient l’attention de La Gantoise. Avec les Buffalos, il allait remporter le titre en 2015, le premier de l’histoire du club, et atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des Champions la saison suivante. Une performance toujours pas rééditée à ce jour par un autre club belge. Au niveau individuel, il était sacré à nouveau Entraîneur de l’année par la Pro League en 2015, décrochant aussi, la même année, un titre semblable lors de la cérémonie du Soulier d’Or et le Trophée Raymond Goethaels. La belle histoire à Gand prenait fin en septembre 2017. Vanhaezebrouck retrouvait de l’emploi à Anderlecht quelques semaines plus tard, juste avant le rachat du club par Marc Coucke. Il restait un peu plus d’un an au RSCA.

La Gantoise s’est séparée jeudi, juste après une cinquième défaite de suite en Europa League, contre Liberec (1-2), de Wim De Decker. Ce dernier avait pris la tête de La Gantoise le 14 septembre. Il remplaçait Laszlo Bölöni, dont il était l’adjoint. Le Roumain avait été licencié après seulement trois rencontres. Il avait pris la succession de Jess Thorup, qui avait commencé la saison avant d’être démis de ses fonctions après la deuxième journée de championnat.

Eliminée en Europa League, La Gantoise est douzième en championnat avec 16 points en 14 rencontres.