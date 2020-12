Un chemin touristique le long de l’Eau d’Heure à l’étude

Une étude visant à l’aménagement d’un chemin touristique le long du ruisseau de l’Eau d’Heure va être lancée.

Formulé dans le cadre de Charleroi Metropole, le projet envisage ce chemin à la fois comme un itinéraire de promenade, un support pour les nouvelles mobilités douces et actives et un levier pour le tourisme et l’économie locale.

Le ruisseau de l’Eau d’Heure, affluent de la Sambre, chemine sur 37 kilomètres, de sa source à sa confluence. Il traverse à cette occasion 6 communes (Cerfontaine, Froidchapelle, Walcourt, Ham-sur-Heure/Nalinnes, Montigny-le-Tilleul et Charleroi).

Pour les acteurs de Charleroi Metropole, la création d’un chemin touristique le long de l’Eau d’Heure a un potentiel structurant du point de vue du territoire.

Confiée au consortium «Réservoir A - Architectes SRL», l’étude devrait fournir de premières propositions à l’été 2021.