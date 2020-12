Les «Agriculteurs de valeurs» et «Coqs de Cristal» wallons proclamés virtuellement

La récompense «Agriculteurs de valeurs» est notamment revenue à la Ferme de Vert’Denne, située à Marche-en-Famenne. Parmi les lauréats des «Coqs de Cristal», les pommes de table d’arbres haute et moyenne tiges de Saisons-Bio à Habay-la-Neuve.

Les «Agriculteurs de valeurs» et «Coqs de Cristal» 2020 ont été proclamés ce vendredi à l’occasion d’une remise de prix virtuelle, indique l’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité (Apaq-W).

Habituellement, les «Agriculteurs de valeurs» sont désignés à l’occasion de la Foire de Libramont. Celle-ci ayant été annulée, l’Apaq-W a décidé de réunir les deux proclamations. La cérémonie virtuelle s’est déroulée dans le cadre de l’Agr-e-Sommet au Libramont Exhibition & Congress, en collaboration avec Accueil champêtre en Wallonie et la Foire de Libramont.

«Les ‘Agriculteurs de valeurs’ sont une récompense ou un signe de reconnaissance et d’encouragement pour les hommes et les femmes qui produisent notre alimentation et façonnent nos paysages, soulignant le rôle joué par la profession sur les plans économique, social et environnemental», explique l’Apaq-W.

En 2020, cette récompense revient à la Ferme de la Sauvenière à Hemptinne-lez-Florennes, à la Ferme de la Vache sans tâche à Sinsin, au Domaine de Quantole à Horion-Hozemont et à la Ferme de Vert’Denne, située à Marche-en-Famenne.

Pour leur part, les Coqs de Cristal récompensent, depuis 26 ans, «les produits de bouche agricoles et artisanaux d’excellence du terroir wallon». Les gagnants sont désignés à l’issue d’une dégustation à l’aveugle par des jurés professionnels en lien avec le secteur de l’horeca.

Près de 80 produits étaient en compétition cette année. Les honneurs reviennent à la pâte lactique à croûte fleurie au lait de vache de la Ferme du Beauregard à Hellebecq, au beurre non salé de la Ferme de la Chapelle à Grand-Reng, aux rillettes de canard de la Ferme Frison à Gibecq, au miel wallon des Ruchers à Pas de Loup à Guerlange, au boudin noir de la Ferme Martin à Naomé, à la côte à l’os non maturée des Fermes de chez nous à Emines, à la glace au chocolat au lait de vache de la Ferme de la Goyette à Loupoigne, ainsi qu’aux pommes de table d’arbres haute et moyenne tiges de Saisons-Bio à Habay-la-Neuve.

Une présentation détaillée des lauréats est disponible sur www.apaqw.be/coqdecristal2020.