La province de Liège récompense huit initiatives alimentaires durables et locales

Un concours avait pour but de récompenser des initiatives liégeoises concrètes ou en cours de démarrage et qui participent au développement d’un projet alimentaire durable et local.

La province de Liège a désigné jeudi les huit lauréats de son premier prix de la Production Alimentaire Coopérative. Ce concours, lancé début du mois de novembre, avait pour but de récompenser des initiatives liégeoises concrètes ou en cours de démarrage et qui participent au développement d’un projet alimentaire durable et local. Une quarantaine de coopératives avaient transmis un dossier de candidature.

Ce Prix de la Production Alimentaire Coopérative est une façon de mettre en avant des actions innovantes, ancrées territorialement, porteuses de perspectives d’avenir et actives en matière de transition écologique et alimentaire. Les actions de production alimentaire admises au concours pouvaient concerner la production primaire, la transformation, la distribution et la commercialisation. Elles devaient fonctionner sur un mode coopératif.

Pour sa première édition, une quarantaine de coopératives ont participé. Un beau succès, estime la Province de Liège. Les huit lauréats sélectionnés sont: Vin du Pays de Herve (Herve), Point Ferme (Nandrin), Marguerite Happy Cow (Herve), Bel Go Bio (Hollogne-sur-Geer), Unis Verts Paysans (Malmedy), Vent de Terre (Chaudfontaine), Histoire d’un Grain (Micheroux) et Epis de Hesbaye (Haneffe). Ils recevront tous de la part de la Province un chèque de 5.000 euros «afin de les encourager à poursuivre leur aventure et à pousser leur démarche encore plus loin», indique cette dernière.

Par le biais de cette action, la Province de Liège tenait à marquer son soutien à ses producteurs locaux. «Face à la réalité actuelle, il lui tenait particulièrement à cœur de saluer le travail de ceux qui œuvrent à une autre façon de produire, de transformer, de commercialiser, de consommer, convaincue que le développement d’un projet alimentaire territorial durable est plus important que jamais», a ainsi indiqué André Denis, député provincial en charge de l’Agriculture, de la Ruralité, du Développement durable et de la Transition écologique et alimentaire.

Toutes les informations sur les lauréats sont disponibles sur le site web de la Province, à l’adresse internet www.provincedeliege.be/fr/node/16580/.