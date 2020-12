WRC | Rallye de Monza: Thierry Neuville à la faute

Le rallye de Monza est la 7e et dernière manche du Championnat du monde WRC Photo News

Le Finlandais Lappi était en tête du Rallye de Monza (WRC) à mi-journée, alors que Thierry Neuville est parti à la faute.

Le Finlandais Esapekka Lappi (Ford) a pris la tête du rallye de Monza, 7e et dernière manche du Championnat du monde WRC, ce vendredi matin après la 3e épreuve spéciale, la 2e de la journée, devant l’Espagnol Dani Sordo (Hyundai) et l’étonnant Norvégien Andreas Mikkelsen (Skoda/WRC3). Thierry Neuville (Hyundai), à la faute dans le premier tronçon, pointe en 9e position à 34 secondes, juste derrière… Renaud Jamoul, copilote du Français Fourmaux (Ford/WRC2).

Thierry Neuville a concédé beaucoup de temps dès la première spéciale de la journée, sous la pluie, la deuxième du Rallye longue de 13,43 km, tardant à repartir après avoir enfoncé une clôture sur un tout droit.

Je ne pouvais pas redémarrer la voiture

«Je n’étais pas le premier à glisser à cet endroit-là, mais je ne pouvais pas redémarrer la voiture, du coup on a perdu pas mal de temps», a expliqué le pilote belge distancé effectivement de 22 secondes par Sébastien Ogier alors que le Français aussi a manqué de contrôle sur un freinage et a heurté un ballot de paille délimitant une épingle.

C’est Dani Sordo (Hyundai) qui en profitait pour prendre la tête du rallye après cette ES2. Neuville pointait seulement 10e à 29 secondes.

«Après la surprise de ce matin, on devait donner le maximum», a expliqué Thierry Neuville à l’issue de l’ES3, longue de 13 km, un mélange de portions asphaltées, de pistes en terre et de grosses flaques de boue. «Les conditions en spéciale sont vraiment difficiles et c’est facile de partir à la faute.»

«C’est comme un rallye de Grande-Bretagne... en pneus slicks», a plaisanté de son côté le Français Sébastien Ogier (Toyota). Le sextuple champion du monde conservait quatre secondes d’avance sur Elfyn Evans (Toyota), 6e.

Le Gallois est arrivé à Monza avec avec 14 points d’avance sur Ogier et 24 sur Neuville. Une victoire rapporte 25 points. Hyundai est en tête du classement constructeurs avec sept points d’avance sur Toyota.

Côté belge encore, Renaud Jamoul, copilote du Français Adrian Fourmaux, réussit un fantastique début de rallye, premier en WRC2, et devançant des voitures du WRC. Le duo était 8e au général à 32 secondes de Lappi.

Trois autres épreuves spéciales chronométrées sont prévues vendredi après-midi, puis sept samedi dans les collines au nord de Bergame et encore trois dimanche matin autour du circuit où se tient chaque année le Grand Prix d’Italie de Formule 1.