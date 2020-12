DSK donnera «sa version des faits» dans un docu qui sortira à l’automne prochain

Dominique Strauss-Kahn, aka «DSK», était le patron du Fonds Monétaire International, et était considéré comme l’un des favoris à l’élection présidentielle française de 2012, lorsqu’a éclaté l’affaire dite du Sofitel, dans laquelle il était accusé d’agression sexuelle sur une femme de chambre. AFP

«L’heure est venue de m’exprimer»: un film documentaire retracera l’ensemble de la vie personnelle et professionnelle de Dominique Strauss-Kahn.

L’ancien patron du FMI Dominique Strauss-Kahn, déchu après une accusation d’agression sexuelle au Sofitel de New York, s’exprimera sur sa carrière et sur la fin de celle-ci dans un film documentaire qui sortira à l’automne prochain, annonce-t-il ce vendredi sur Twitter.

«L’heure est venue de m’exprimer», indique-t-il dans son message d’annonce.

Le film documentaire retracera l’ensemble de sa vie personnelle et professionnelle, et il y partagera ses «inquiétudes et propositions sur l’avenir difficile qui nous attend».

Dominique Strauss-Kahn, aka «DSK», était le patron du Fonds Monétaire International, et était considéré comme l’un des favoris à l’élection présidentielle française de 2012, lorsqu’a éclaté l’affaire dite du Sofitel, dans laquelle il était accusé d’agression sexuelle sur une femme de chambre.

Les poursuites pénales ont été abandonnées le 23 août 2011 en raison de doutes sur la crédibilité de Mme Diallo. Un accord financier a été passé pour clore l’affaire au civil.