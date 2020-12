VIDÉO | L’AC Milan, Tottenham et Benfica qualifiés, Vertonghen buteur

Le tableau des 16es de finale de la Ligue Europa s’est un peu plus rempli jeudi avec les qualifications de l’AC Milan, Tottenham, ou encore Benfica, alors que rien n’est fait pour Naples et la Real Sociedad, qui s’affronteront lors de la 6e et dernière journée dans une semaine.

L’AC Milan a obtenu son sésame pour le tour suivant grâce à un succès sur le Celtic Glasgow (4-2), alors que la partie semblait bien mal engagée après 15 minutes de jeu: les EÉossais menaient 2-0 à San Siro

Les Milanais, privés d’Ibrahimovic, toujours blessé, ont réagi rapidement en égalisant avant la mi-temps, avant de faire la différence dans le deuxième acte pour finalement l’emporter 4-2 grâce notamment à une belle prestation du jeune Norvégien Jens Petter Hauge.

Scénario similaire dans l’autre rencontre de ce groupe H, où Lille était mené 1-0 par un Sparta Prague réduit à 10 avant que Burak Yilmaz n’entre en jeu pour mettre deux buts synonymes de qualification pour l’équipe française.

Tottenham, malgré un match nul 3-3 concédé chez les Autrichiens de LASK, obtient également son billet pour les 16es, et tentera de s’emparer de la première place à Londres jeudi prochain contre le leader, Anvers, victorieux de Ludogorets (3-1) et qualifié aussi.

Le suspense reste entier dans le groupe F après deux matches nuls jeudi tenu en échec par l’AZ Alkmaar (1-1), Naples (10 pts) est toujours en tête avant de recevoir la Real Sociedad pour la dernière journée, alors que les Basques suivent à deux longueurs avec huit points, comme les Néerlandais.

L’aventure continuera en 16es pour Benfica, qui a dominé Lech Poznan 4-0, mais aussi pour les Glasgow Rangers, vainqueurs au forceps du Standard de Liège (3-2).

Leverkusen et le Slavia Prague passent

Le Bayer Leverkusen et le Slavia Prague ont obtenu leur qualification dans le groupe C en battant respectivement Nice (3-2) et l’Hapoel Beer Sheva (3-0) et se disputeront la première place jeudi prochain.

Dans le groupe K, le Dinamo Zagreb a validé sa qualification grâce à un succès 2-0 contre Feyenoord, contraignant les Néerlandais à jouer leur place en 16es contre le club autrichien de Wolfsberg, à qui un nul suffira.

Leicester, déjà qualifié, s’est incliné dans un match sans enjeu contre le Zorya Luhansk (1-0), puisque Braga a pris le deuxième billet de ce groupe G en s’imposant 4-2 à Athènes contre l’AEK.

Le sous-marin jaune de Villarreal était aussi déjà qualifié, il s’est assuré de la première place de son groupe en battant Sivasspor 1-0, laissant son adversaire du soir lutter pour la 2e place contre le Maccabi Tel-Aviv.

Le PSV, en s’imposant 1-0 à Grenade, accède aux 16es, comme son adversaire du soir, qui profite de la défaite du PAOK sur le terrain d’Omonia (2-1) à Nicosie pour se qualifier.

L’Etoile Rouge de Belgrade s’est contentée d’un 0-0 qui fait également les affaires du premier du groupe L Hoffenheim, pour accéder au prochain tour de la C3.

Arsenal, qui a battu le Rapid de Vienne (4-1) devant 2.000 spectateurs, devance Molde, en ballottage favorable après son succès sur Dundalk (3-1). Enfin l’AS Rome, elle aussi déjà en 16es, l’a tranquillement emporté contre les Young Boys de Berne (3-1).