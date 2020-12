La communication de Delhaize plébiscitée aux Belgian Marketing Awards

Delhaize, Spott et Sophie Pollet (Telent) sont les premiers lauréats des Belgian Marketing Awards remis ce jeudi soir. Ils ont été plébiscités, par un jury présidé par Dominique Leroy, dans les catégories: Belgian Marketing Company of the Year, Young Belgian Marketing Company of the Year et Marketing Leader of the Year.

Dans la catégorie de l’entreprise de l’année, Delhaize a devancé GB Food Belgium et Special Olympics. «Dans un environnement très compétitif, Delhaize a osé proposer un discours innovant», a commenté Dominique Leroy. «En misant sur le ‘healthy living’ un mode de vie sain, NDLR), l’entreprise a opéré une véritable transformation. Une démarche qui ne se limite pas à la communication, mais qui associe étroitement les consommateurs, le personnel et la société.»

Spott partage le podium des jeunes entreprises avec Kriket et Ritchie.

Sophie Pollet, VP Marketing de Telenet Business, a elle remporté plus de votes que Geert Van Aelst (Sucres de Tirlemont) et Vincent Crabbé (RTBF).

Les Belgian Marketing Awards, une initiative de la BAM, remplacent les Master Marketers, le Marketer of the Year et le Belgian New Brand Award.