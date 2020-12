Ligue des Nations: la Belgique, «une très belle équipe» pour Didier Deschamps

L’équipe de France affrontera «une très belle équipe» de Belgique en demi-finale de Ligue des Nations, a réagi jeudi le sélectionneur Didier Deschamps qui a loué «l’état d’esprit» et «l’envie d’aller chercher des victoires» de son groupe.

Le tirage au sort du Final Four, qui aura lieu du 6 au 10 octobre à Milan et Turin, a accouché de demi-finales France-Belgique et Italie-Espagne.

Les Bleus s’étaient imposés 1-0 à Saint-Pétersbourg lors de la demi-finale du Mondial 2018. Le sélectionneur des Bleus a complimenté la Belgique, numéro un au classement FIFA juste devant les Bleus. «C’est toujours avec plaisir, et ce sont des rencontres qu’on a l’habitude d’avoir. L’équipe de France rencontre très souvent ([…]cette équipe de Belgique, mais ce sera un autre contexte, avec un autre objectif. Mais avec la certitude de notre côté de rencontrer une très, très belle équipe».

«Aujourd’hui, de par la qualité des joueurs, sur la qualité et quantitativement, évidemment, je n’ai pas à me plaindre. Et en plus de ça, comme l’état d’esprit est là, et cette envie d’aller chercher des victoires, des succès, il faudra compter sur nous», a prévenu Deschamps, qui aura avant ce «Final 4» les premiers matches de qualification à la Coupe du monde 2022 en mars et la phase finale de l’Euro, prévu du 11 juin au 11 juillet.