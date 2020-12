DIRECT | Rangers – Standard (1-2): Cop redonne déjà l’avantage aux Rouches

Les Rouches doivent l’emporter à Ibrox pour garder un (très) mince espoir de qualification. Mais les Rangers de Steven Gerrard n’ont pas perdu une seule rencontre cette saison. Suivez Rangers-Standard en direct grâce à notre module de live.

Lestienne au bon endroit

On joue depuis moins de six minutes et c’est déjà 0-1 pour les Rouches: un bon centre de Cop vers Lestienne au premier poteau.

La suite des échanges a été plutôt musclée, avec beaucoup de duels.

En face, les Rangers n’ont trouvé le cadre qu’à la demi-heure. Et encore, le tir de Morelos était trop faible pour inquiéter Bodart.

Mais le but égalisateur est tombé à la 39e minute sur corner: un corner de Barisic pour la tête de Goldson. C’est imparable pour Bodart.

Mais une minute plus tard, c’est Cop qui a remis le Standard après un centre magnifique de Fai. Sur l’action, l’attaquant liégeois s’écrase sur le poteau.