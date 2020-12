VIDÉO | La magie de Noël à l’école pour un défi Viva For Life à Tournai

Pour proposer un spectacle dans le cadre d’un défi Viva For Life, Mômes Circus s’appuie sur l’inventivité d’artistes régionaux. Lesquels doivent composer avec les mesures sanitaires…

Les artistes n’ont certainement pas attendu la crise du Covid pour se réinventer. C’est d’ailleurs l’essence même de leur profession que de se nourrir, en permanence, de nouvelles créations.

En cette période de crise sanitaire, le plus difficile consiste toutefois à retrouver le public, dans un lieu où l’on puisse respecter les règles drastiques imposées par le gouvernement. Avec d’autant plus de difficultés que les salles de spectacle n’ont toujours pas pu rouvrir leurs portes. En réalité, il ne s’agit pas vraiment du Père Noël mais du Père Nono… ÉdA

Aussi, quand l’école de cirque de Tournai, Mômes Circus, a voulu réitérer l’initiative déjà menée avec succès l’an dernier dans le cadre d’un défi «Viva For Life», en proposant un spectacle de Noël au plus grand nombre d’écoliers de notre région, il a fallu s’adapter aux conditions actuelles.

Plus question, en effet, d’inviter les enfants au sein de la salle la Fenêtre – qui en avait accueilli plus de 500 en 2019 – mais bien de proposer désormais des représentations au sein même des établissements, que ce soit dans une classe, un réfectoire ou une salle de gym, par exemple, pourvu que cela se fasse dans le respect des normes sanitaires, bien évidemment.

Ce qui implique d’adapter à la fois le spectacle lui-même mais aussi les décors dans lesquels les artistes sont appelés à évoluer. Cela, pour qu’ils puissent à la fois être facilement déplacés, démontés et remontés dans les différents endroits visités. Le spectacle est un mélange d’humour, de poésie et de… magie. ÉdA

Conscients du fait que la situation financière des écoles est plus précaire en 2020 que précédemment (notamment en raison de l’absence de rentrées suite à la suppression des fêtes scolaires), les organisateurs ont également revu à la baisse le prix du ticket d’entrée. Tout en préservant le caractère caritatif de la manifestation, bien entendu.

Un trio d’artistes sous la houlette du metteur en scène Vincent Leclercq

Pour ce nouveau défi, Mômes Circus s’associe aux compagnies Odile Pinson et Truc & cie. C’est le comédien Vincent Leclercq, de la Cie du Tarmac, qui assure la mise en scène… ÉdA

Alors que le spectacle de 2019 se déclinait en trois numéros indépendants, Diane Lévêque et son complice (dans la vie comme sur les planches), Édouard Cuvelier, ainsi que Xavier Sourdeau, trois comédiens bien implantés dans le paysage artistique tournaisien, se sont lancés dans une création familiale avec la complicité de l’artiste et metteur en scène Vincent Leclercq. Le tout débouche sur un conte de Noël à la fois drôle, poétique, musical et magique. Tout en distillant des messages sur la persévérance, la valeur de la collaboration et l’importance de croire en soi sans se comparer à autrui.

Plusieurs écoles ont déjà réservé le spectacle à partir du 9 décembre, mais il reste quelques disponibilités à partir du 14 décembre, sachant que trois représentations peuvent être données le même jour.

Y’a plus de surprise pour le Père Nono…

Une fois présenté dans le cadre de Viva For Life, le spectacle ne sera pas pour autant rangé dans un placard. Au besoin, il pourra continuer à «itinérer» dans les années à venir et au besoin, être adapté pour une présentation en salle ultérieurement.

Mais on fait, de quoi parle-t-il exactement, ce spectacle? Sans déflorer toute l’intrigue, on vous lève un tout petit coin du voile: tout débute avec les deux lutins (Diane Lévêque et Édouard Cuvelier) joyeusement affairés à emballer les derniers cadeaux peu avant la grande distribution annuelle.

Le père Noël (Xavier Sourdeau) – père Nono pour les intimes – vient quelque peu troubler les opérations. Enivré par l’esprit de fête et l’éclat des paquets, il devient fou-curieux et se met à déballer les cadeaux des enfants! Très vite, la situation, elle, s’emballe et c’est la pagaille dans l’atelier. Les lutins parviennent finalement à contenir le Père Noël. Lui, est dépité: il a le sentiment d’avoir tout gâché… Heureusement, les lutins ont plus d’un tour dans leur sac! Ils offrent alors un cadeau au père Noël, et quel cadeau… Une boîte de magie!

On vous laisse deviner la suite…

Réservations: trucetcie@yahoo.fr ou au 0491/07 49 03