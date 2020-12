L’itinéraire cyclable EuroVelo 5 complètement balisé en Wallonie

La signalisation directionnelle et le balisage de l’itinéraire cyclable EuroVelo 5, une des 17 véloroutes du réseau européen EuroVelo, viennent d’être achevés, indique jeudi le Service public de Wallonie (SPW) Mobilité et Infrastructures.

Dénommé aussi Via Romea Francigena, l’itinéraire reliera à terme Londres à Brindisi en Italie en traversant sept pays sur plus de 3.200 kilomètres.

Le balisage s’est terminé avec la pose des panneaux entre La Hulpe, Wavre et Walhain. Le parcours d’environ 305 kilomètres sillonne la Région wallonne d’ouest en est et complète la série d’itinéraires cyclables internationaux de longue distance traversant la Wallonie déjà balisés: EuroVelo 3, EuroVelo19/Meuse à vélo et la Vennbahn.

Les itinéraires cyclables régionaux et internationaux de longue distance reposent sur le réseau autonome de voies lentes, explique le SPW, soit sur les 1.450 kilomètres de RAVeL (gérés entièrement par la Région wallonne) et les plus de 200 kilomètres de pré-RAVeL (gérés par une commune, une province, la Région wallonne ou en collaboration).

Si au départ la vocation du réseau cyclable wallon était en majeure partie à destination des loisirs et du tourisme, il est également emprunté par la population locale qui effectue des trajets quotidiens. Il en va de même pour l’ensemble des véloroutes du réseau européen EuroVelo. Celui-ci comprend actuellement 17 routes totalisant plus de 90.000 kilomètres d’itinéraires cyclables.