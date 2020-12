Lancement de «Behind the museum», pour visiter les musées wallons depuis chez soi

Découvrir un musée sur internet, pour y découvrir les collections mais aussi les coulisses, totalement gratuitement, c’est désormais possible. La plateforme d’expériences immersives «Behind the museum», créée par les associations Musées et sociétés en Wallonie et Epicentro, a été lancée jeudi soir.

«L’inaccessible à portée de main», tel est l’objectif de cette plateforme qui réunit pour l’instant 13 musées wallons, dont l’aquarium de Liège, l’abbaye d’Orval ou encore le musée international du carnaval et du masque de Binche. A partir de 2021, un nouveau musée sera ajouté chaque mois.

Cette plateforme web propose des visites virtuelles mais aussi des capsules vidéos avec des interviews de personnes travaillant dans le secteur ainsi que des photographies de collections du patrimoine wallon. L’idée est de permettre une découverte virtuelle de pièces célèbres mais aussi méconnues.

Behind the museum permet également de conserver des archives, comme pour l’aquarium de Liège qui va bientôt procéder à des travaux de rénovation. La plateforme garde ainsi une trace numérique de son ancien agencement. Le visiteur pourra aussi continuer de découvrir des expositions terminées ou accéder à des endroits qui n’étaient pas accessibles pour lui, pour des questions de mobilité notamment. Réserves et ateliers de restauration se dévoileront également aux yeux des navigateurs.

La plateforme n’est pour l’instant disponible qu’en français mais des traductions en néerlandais et en anglais arriveront prochainement.

La ministre wallonne du Tourisme et du Patrimoine, Valérie De Bue, a salué ce projet qui «bouscule notre vue traditionnelle de la visite touristique et muséale», soulignant que «la voie virtuelle est complémentaire à la visite» physique. Elle a espéré que cette «étape» soit un «tremplin pour d’autres projets».

Behind the museum a pris naissance en septembre 2019, soit avant l’épidémie de coronavirus mais l’initiative arrive à point nommé alors que les institutions muséales ont dû fermer leurs portes à deux reprises pour enrayer la propagation du virus. Les musées peuvent toutefois rouvrir depuis mardi.