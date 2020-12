Vandoorne «déçu» de ne pas remplacer Hamilton, mais «respecte» le choix de Mercedes

Stoffel Vandoorne est «déçu de ne pas avoir la chance de conduire pour Mercedes ce week-end» mais «respecte» le choix de l’écurie de Formule 1 d’avoir choisi le jeune George Russell pour remplacer Lewis Hamilton, positif au Covid-19, pour le Grand Prix de Sakhir, au Bahreïn. Vandoorne s’est exprimé sur les réseaux sociaux jeudi, au lendemain de l’annonce de Mercedes.

«Tout d’abord, je veux souhaiter à Lewis Hamilton un prompt rétablissement et j’espère qu’il sera de retour dans la voiture dès que possible. Personne ne peut vraiment le remplacer», a commencé Vandoorne, qui, en tant que pilote de réserve de Mercedes, pouvait espérer reprendre le volant laissé libre par le désormais septuple champion du monde.

«Bien sûr, je suis déçu de ne pas avoir la chance de conduire pour Mercedes ce week-end», reconnaît le pilote belge. «Après avoir passé l’année à voyager sur toutes les courses de F1 et avoir consacré autant de temps, d’entraînement physique, d’engagement envers ce programme.…cela fait mal! »

«D’un autre côté, je respecte le choix de mettre George Russell dans la voiture», poursuit Vandoorne. «Il a été l’un des meilleurs pilotes et mérite pleinement cette opportunité. C’est dans de tels moments que mon envie de conduire est encore plus grande et je peux assurer que je continuerai à me donner à 100 pour- ent.»

Vandoorne termine en remerciant pour les messages qu’il a reçus. «C’était génial à voir», explique-t-il et donne rendez-vous «sur la piste au Bahreïn», où se tiendra dimanche le 16e et avant-dernier Grand Prix de la saison.