Cour d’appel: José Happart sollicite des confrontations avec une dizaine de personnes

L’avocat de José Happart, Me Philippe Zevenne, a sollicité jeudi devant la cour d’appel de Liège que des confrontations soient organisées avec une dizaine de personnes ayant tenu des propos incriminants à l’encontre de son client.

es confrontations pourraient être organisées lors des débats au fond qui doivent se tenir en mars prochain. Un arrêt sera rendu le 7 janvier.

La 6e chambre de la cour d’appel de Liège avait fixé trois audiences au mois de mars 2021 pour examiner le dossier de José Happart et consorts. Après l’audience d’introduction et avant l’examen du dossier au fond, une réouverture des débats avait été ordonnée pour évaluer l’opportunité d’entendre les témoignages de personnes ayant fait des déclarations contre José Happart. Il s’agissait de protagonistes du dossier qui avaient transigé avec le parquet et n’avaient donc, par la suite, pas été concernés par un renvoi devant le tribunal.

«J’ai sollicité lors de cette audience la confrontation d’une dizaine de personnes qui avaient tenu des propos incriminants contre José Happart. Ces confrontations n’avaient encore jamais été organisées. Le parquet général ne semble pas opposé au principe», a indiqué Me Zevenne.

L’arrêt sur cette question de procédure interviendra le 7 janvier.

José Happart a été condamné en mai 2020 à une peine de huit mois de prison avec sursis et à une amende de 1.650 euros avec sursis pour la moitié. Acquitté pour des faits de faux, il a été condamné pour trafic d’influence et corruption. Des peines de six mois de prison, parfois avec sursis, ont été prononcées contre trois autres personnes impliquées dans le même dossier.

José Happart est poursuivi pour avoir usé de son influence et avoir favorisé des entrepreneurs dans le cadre de la construction à bas prix de la maison d’une amie. Il contestait ces faits et avait refusé une transaction pénale.